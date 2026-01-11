Una moto chocó contra una ambulancia en una esquina céntrica de Paraná

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Pellegrini y Bavio. Un motociclista resultó herido y fue trasladado al Hospital San Martín. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y se realizaron tareas preventivas.
Un accidente de tránsito en una esquina céntrica de Paraná generó preocupación este martes, luego de que una ambulancia y un motovehículo colisionaran en la intersección de calles Pellegrini y Bavio, una zona de intenso tránsito vehicular y peatonal de la capital entrerriana.
Tras el impacto, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió de inmediato al lugar para brindar asistencia. Al arribar, el personal constató que una persona había resultado lesionada como consecuencia del choque y procedió a realizar las primeras atenciones en el lugar.
Según se informó, el herido fue posteriormente trasladado en una ambulancia al Hospital San Martín, donde quedó internado para una mejor evaluación médica. De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar del siniestro, la persona que conducía la motocicleta se desempeñaba como cadete de una aplicación de entregas y se encontraba trabajando al momento del accidente.
El choque se produjo en plena intersección y, según pudo observarse, el motovehículo impactó contra la puerta lateral de la ambulancia, provocando daños materiales y la caída del motociclista sobre la cinta asfáltica.
Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia, los Bomberos Voluntarios realizaron trabajos de prevención y seguridad en la zona, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y ordenar la circulación, que se vio parcialmente interrumpida durante algunos minutos.
Las circunstancias que derivaron en el accidente son materia de análisis y no se descarta la intervención de personal policial para determinar responsabilidades. El siniestro volvió a poner el foco en la necesidad de extremar las medidas de precaución al circular por esquinas céntricas, donde el flujo vehicular es constante y conviven automóviles, motos, ambulancias y peatones.