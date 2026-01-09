Simuló ser clienta y robó una billetera en un comercio de Paraná

La mujer ingresó a un comercio simulando ser clienta y, tras retirarse, el dueño advirtió el faltante de su billetera con documentación y tarjetas. Ocurrió en calle Liga de los Pueblos Libres, de Paraná.
Una mujer se hizo pasar por clienta y robó una billetera de un comercio, pero fue rápidamente localizada y detenida tras un operativo policial. El hecho ocurrió en la noche del jueves y derivó en la intervención de la Fiscalía, que dispuso medidas inmediatas.
Según se informó, un hombre se comunicó con el 911 para denunciar un robo ocurrido en su local de venta de productos de limpieza, ubicado sobre calle Liga de los Pueblos Libres, de Paraná. De acuerdo a su relato, mientras se encontraba trabajando, una mujer ingresó al comercio, realizó algunas consultas y luego se retiró sin efectuar ninguna compra.
Minutos después, el comerciante advirtió la faltante de su billetera, la cual contenía documentación personal, entre ellos su Documento Nacional de Identidad, licencia de conducir y tarjetas. Ante la situación, aportó una descripción detallada de la sospechosa.
Con esos datos, personal de la Comisaría Décima inició un rastrillaje por la zona y logró localizar a la mujer en un kiosco situado en calle O’Higgins. Al ser identificada, se constató que tenía en su poder la billetera con los elementos denunciados como sustraídos.
El fiscal interviniente fue informado de lo sucedido y dispuso la detención de la mujer, quien fue trasladada a la Alcaidía de Tribunales. Asimismo, se ordenó el secuestro de los objetos robados para su posterior restitución al propietario del comercio.