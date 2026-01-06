Un hombre demandó asistencia médica tras incendio en su casa

REDACCIÓN ELONCE
El dueño de casa demandó asistencia médica por su estado de nerviosismo y por la inhalación de humo como consecuencia de las llamas, pudo confirmar Elonce; ocurrió en Concepción del Uruguay.
Un incendio en el patio de una vivienda demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, durante la mañana de este martes en calle Henry y bulevar Araoz.
A la llegada de los voluntarios, el fuego se estaba propagando hacia un departamento ubicado en la planta alta. Pero fue rápidamente controlado por dos dotaciones de Bomberos. Los daños fueron materiales y afectaron a colchones y ventiladores en desuso que se encontraban en el fondo de la casa.
El propietario demandó asistencia médica por su estado de nerviosismo y por la inhalación de humo como consecuencia de las llamas, pudo confirmar Elonce.
En la vivienda en sí no se reportaron mayores daños materiales.