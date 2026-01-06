 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concepción del Uruguay

Un hombre demandó asistencia médica tras incendio en su casa

El dueño de casa demandó asistencia médica por su estado de nerviosismo y por la inhalación de humo como consecuencia de las llamas, pudo confirmar Elonce; ocurrió en Concepción del Uruguay.

6 de Enero de 2026
Incendio en Concepción del Uruguay
Incendio en Concepción del Uruguay Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El dueño de casa demandó asistencia médica por su estado de nerviosismo y por la inhalación de humo como consecuencia de las llamas, pudo confirmar Elonce; ocurrió en Concepción del Uruguay.

Un incendio en el patio de una vivienda demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, durante la mañana de este martes en calle Henry y bulevar Araoz.

Incendio en Concepci&oacute;n del Uruguay (foto Elonce)
Incendio en Concepción del Uruguay (foto Elonce)

A la llegada de los voluntarios, el fuego se estaba propagando hacia un departamento ubicado en la planta alta. Pero fue rápidamente controlado por dos dotaciones de Bomberos. Los daños fueron materiales y afectaron a colchones y ventiladores en desuso que se encontraban en el fondo de la casa.

Incendio en Concepci&oacute;n del Uruguay (foto Elonce)
Incendio en Concepción del Uruguay (foto Elonce)

El propietario demandó asistencia médica por su estado de nerviosismo y por la inhalación de humo como consecuencia de las llamas, pudo confirmar Elonce.

 

En la vivienda en sí no se reportaron mayores daños materiales.

