 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Zona de Ceibas

Se prendió fuego un camión que transportaba pallets de madera en la ruta 12

Un camión que transportaba pallets de madera se incendia durante la madrugada en la autovía ruta 12. Bomberos Voluntarios de Ceibas trabajan en el lugar con apoyo de dotaciones de Zárate y piden circular con extrema precaución.

8 de Enero de 2026
Se prendió fuego un camión que transporta pallets de madera en la ruta 12
Se prendió fuego un camión que transporta pallets de madera en la ruta 12

Un camión que transportaba pallets de madera se incendia durante la madrugada en la autovía ruta 12. Bomberos Voluntarios de Ceibas trabajan en el lugar con apoyo de dotaciones de Zárate y piden circular con extrema precaución.

Un camión que transportaba pallets de madera se prendió fuego durante la madrugada de este jueves 8 de enero en la autovía ruta nacional 12, lo que motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Ceibas y generó demoras en la circulación vehicular.

 

El siniestro se registró alrededor de la 1 de la madrugada, a la altura del kilómetro 118 de la ruta 12, en el tramo que une Entre Ríos con Buenos Aires. A partir del aviso de emergencia, salen los móviles N° 24 y 25 del cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas hacia el lugar del hecho.

Se prendi&oacute; fuego un cami&oacute;n que transporta pallets de madera en la ruta 12
Se prendió fuego un camión que transporta pallets de madera en la ruta 12

Desde la fuerza informan que el vehículo involucrado es un camión semi remolque que transporta un cargamento de pallets de madera. Por causas que se investigan, el fuego se inicia en la unidad y se propaga rápidamente debido al tipo de carga.

Se prendi&oacute; fuego un cami&oacute;n que transporta pallets de madera en la ruta 12
Se prendió fuego un camión que transporta pallets de madera en la ruta 12

 

Trabajo de los bomberos y apoyo de Zárate

En el lugar, los bomberos realizan tareas de enfriamiento y control del incendio. Para facilitar el operativo, se desplaza parte de la carga del camión, lo que permitió avanzar con la extinción total de las llamas y evitar nuevos focos ígneos.

 

Desde Bomberos Voluntarios de Ceibas señalaron que “se está trabajando en el enfriamiento del rodado y la carga, con colaboración de Bomberos de Zárate”, quienes prestan apoyo para completar las tareas de control y asegurar la zona.

Se prendió fuego un camión que trasladaba pallets en ruta 12 a la altura de Ceibas

A raíz del operativo, las autoridades solicitan transitar con extrema precaución por la autovía, especialmente en sentido Entre Ríos–Buenos Aires, debido a la presencia de los equipos de emergencia y posibles restos del material incendiado sobre la calzada.

Temas:

Bomberos Voluntarios Cuartel Ruta 12
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso