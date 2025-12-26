 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Robo a una despensa en Navidad

Detuvieron a un joven por un robo armado a una despensa en Concepción del Uruguay

Un joven de 21 años fue detenido tras un allanamiento realizado este jueves por la tarde, en el marco de la investigación por un robo ocurrido durante la víspera de Navidad en una despensa de la ciudad.

26 de Diciembre de 2025
detención por robo a una despensa en Concepción del Uruguay
detención por robo a una despensa en Concepción del Uruguay Foto: (P.E.R)

REDACCIÓN ELONCE

Un joven de 21 años fue detenido tras un allanamiento realizado este jueves por la tarde, en el marco de la investigación por un robo ocurrido durante la víspera de Navidad en una despensa de la ciudad.

La detención de un joven por un robo armado a una despensa en Concepción del Uruguay se concretó este viernes por la tarde, luego de una investigación iniciada a partir de un asalto ocurrido el pasado 24 de diciembre. El procedimiento se realizó en una vivienda de la zona norte de la ciudad y permitió además el secuestro de una motocicleta que habría sido utilizada durante el hecho.

 

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 18 horas, por disposición del Juzgado de Garantías interviniente y con la intervención del fiscal Dr. Eduardo Santo, y estuvo a cargo de personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Uruguay.

El robo durante la víspera de Navidad

Según la información recabada, el hecho ocurrió el martes 24 de diciembre entre las 15:20 y las 15:30, cuando dos personas que se movilizaban en una motocicleta llegaron a una despensa ubicada sobre calle Suipacha al 1300.

Uno de los individuos permaneció en la moto, mientras que el otro ingresó al local. Una vez dentro, el hombre amenazó al dueño del comercio con un cuchillo y logró reducirlo. Luego sustrajo la caja registradora, que contenía dinero en efectivo, y escapó del lugar junto a su acompañante.

 

Avance de la investigación

Tras la denuncia realizada por el propietario del comercio, se iniciaron distintas tareas para esclarecer lo sucedido. A partir del análisis de la información reunida, se logró identificar a uno de los presuntos autores del robo y también el vehículo en el que se desplazaban.

Con esos datos, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Ingeniero Henry y Lepratti, en la zona norte de la ciudad.

 

Allanamiento y detención

El procedimiento se realizó durante la tarde y tuvo resultado positivo. En el lugar se secuestró una motocicleta Motomel CG de 125 cilindradas, que habría sido utilizada para cometer el robo, y se detuvo a un joven de 21 años, señalado como uno de los participantes del hecho.

El detenido fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la Justicia. Según se informó, el caso continúa en investigación para avanzar en el esclarecimiento completo de lo ocurrido.

Temas:

Concepción del Uruguay Comercio allanamiento procedimiento operativo moto denuncia detención
