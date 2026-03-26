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Avanzan los lineamientos para la compactación y descontaminación de vehículos

El propósito central de la reunión fue unificar criterios de actuación y establecer una logística compartida que permita economizar recursos operativos, optimizando el traslado y la disposición final de los vehículos en desuso.

26 de Marzo de 2026
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa). Foto: (Redes).

El propósito central de la reunión fue unificar criterios de actuación y establecer una logística compartida que permita economizar recursos operativos, optimizando el traslado y la disposición final de los vehículos en desuso.

Con el objetivo de reforzar la gestión ambiental y el ordenamiento público, se llevó a cabo en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno la presentación de los lineamientos del Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos (Prodeco).

 

El encuentro, encabezado por la Secretaría de Justicia, Julián Maneiro y el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, tuvo como objetivo coordinar la implementación de este programa en las distintas localidades del departamento, buscando una ejecución eficiente y conjunta entre los niveles municipal y provincial. Estuvieron presentes, además, intendentes y representantes municipales de la región.

 

El propósito central de la reunión fue unificar criterios de actuación y establecer una logística compartida que permita economizar recursos operativos, optimizando el traslado y la disposición final de los vehículos en desuso.

 

La implementación del Prodeco no es solo una medida administrativa, sino una herramienta fundamental para garantizar el derecho a un ambiente sano. Según se destacó en la jornada, la acumulación de vehículos en depósitos constituye un foco crítico de contaminación del suelo y napas de agua. Además, representa un peligro para la salud pública al ser criaderos de vectores de enfermedades; y obstruye el espacio público, generando acumulación de chatarra peligrosa.

Temas:

compactación de vehículos
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