Policiales Incidentes en la noche del domingo

Apuñalaron a un joven durante una gresca en Paraná

22 de Diciembre de 2025
Foto: Elonce

Un joven resultó herido de arma blanca durante una gresca registrada en la noche del viernes en la intersección de San Martín y Perette. El presunto agresor fue aprehendido en su domicilio y la fiscalía dispuso medidas judiciales.

Un joven fue apuñalado durante una gresca generalizada registrada en la noche del domingo en la intersección de las calles San Martín y Perette, en la ciudad de Paraná. Según informaron fuentes policiales, la víctima presentó una herida de arma blanca en el costado derecho del cuerpo.

 

De acuerdo al testimonio brindado por el herido, el ataque se produjo tras una pelea con otro joven. En el marco del enfrentamiento, el presunto agresor habría intervenido en apoyo de su hermano, quien participaba de la gresca inicial.

 

Tras las averiguaciones realizadas por el personal policial, el sospechoso fue localizado en su domicilio, donde se procedió a su aprehensión y posterior traslado para quedar a disposición de la Justicia.

Un joven fue apuñalado en una pelea en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Un joven fue apuñalado en una pelea en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Investigación y actuaciones judiciales

 

Durante el procedimiento, la Policía recibió información adicional sobre un vecino que habría proferido amenazas con un arma de fuego. Al dirigirse al domicilio señalado, los efectivos lograron obtener un arma de aire comprimido, que fue entregada de manera voluntaria.

 

La Fiscalía de Delitos Complejos fue notificada de lo sucedido y dispuso el alojamiento del agresor en la Alcaidía. En tanto, el otro individuo involucrado fue correctamente identificado y quedó en libertad, supeditado a ser indagado en el marco de la causa.

 

Asimismo, se realizó el formal secuestro del arma de aire comprimido, la cual fue remitida para su análisis balístico a la Dirección General de Policía Científica, como parte de las diligencias ordenadas por la autoridad judicial.

 

La investigación continuó en curso para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

