Allanamientos por un robo culminaron con un detenido y elementos recuperados

Tras múltiples procedimientos en San José por un robo en un comercio, secuestraron droga, celulares, dinero, un vehículo y hallaron una caja fuerte dañada.
Personal policial de San José realizó múltiples allanamientos y procedimientos vinculados a una investigación por un robo cometido en un comercio ubicado sobre calle Cettour al 2400.
La causa se inició tras una denuncia radicada el pasado jueves y permitió avanzar en la identificación de los presuntos responsables luego de tareas investigativas, análisis de indicios, relevamientos y utilización de herramientas tecnológicas.
Según se informó, los investigadores lograron establecer la identidad del supuesto autor del hecho delictivo, quien habría contado con apoyo logístico de otras personas que se movilizaban en un vehículo durante la comisión del ilícito.
Con intervención de la Unidad Fiscal de Colón, se solicitaron órdenes de allanamiento y requisa domiciliaria ante el Juzgado de Garantías local.
Secuestros de droga, dinero y un vehículo
Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda de calle Caseros, donde reside un joven de 22 años. En el lugar, los efectivos secuestraron envoltorios con una sustancia vegetal que, tras el test orientativo correspondiente, dio resultado positivo para cannabis sativa.
En simultáneo, otra comisión policial allanó una casa ubicada sobre calle Moreno, entre Estrada y Juan José Paso, donde viven una mujer de 49 años y un hombre de 37.
Durante ese operativo fueron incautados cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo y un automóvil Renault 9 que tendría vinculación con la causa investigada.
La continuidad de las pesquisas derivó luego en un rastrillaje en un terreno cercano a la intersección de calles Estrada y 2 de Abril, donde hallaron una caja fuerte metálica dañada y una bolsa con prendas de vestir, elementos que fueron incorporados como evidencia al expediente judicial.
Un detenido en la Terminal de ómnibus
El despliegue policial finalizó en inmediaciones de la Terminal de ómnibus de San José, donde fue aprehendido un hombre de 58 años que llevaba dinero en efectivo entre sus pertenencias.
Por disposición de la Justicia, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial y permanece alojado con arresto preventivo mientras avanza la investigación para determinar el grado de participación de cada una de las personas identificadas.