Continúa la búsqueda de dos hombres ahogados en el río Gualeguay

Ahogados en el río Gualeguay. Un amplio operativo de búsqueda se desarrollaba este lunes en el río Gualeguay, luego de que dos hombres desaparecieran tras arrojarse al agua en la zona conocida como Pozo Las Taruchas, jurisdicción de Rosario del Tala.

"El alerta fue dado por un hombre que se presentó en la comisaría del Segundo Cuartel, quien indicó que una persona se había arrojado al río y no había vuelto a salir a la superficie. Al arribar las fuerzas de seguridad al lugar, se confirmó que en realidad fueron dos los hombres que ingresaron al agua", comunicó a Elonce la subjefa de la Departamental policial Tala, Raquel Piccini.

Y agregó: "De acuerdo a los primeros testimonios recabados, uno de ellos -de 26 años y oriundo de la provincia de Corrientes- habría caído al río sin saber nadar. El segundo, un hombre de 41 años domiciliado en Rosario del Tala, se habría arrojado en un intento por rescatarlo". Ambos trabajaban desde hacía algunos meses en una estancia de la zona y se encontraban realizando actividades recreativas junto a familiares.

Desde la Jefatura Departamental Tala se indicó que la zona donde ocurrió el hecho no está habilitada para el ingreso al agua. “Según los testigos, ninguno de los dos volvió a salir a la superficie”, confirmó Piccini.

Amplio despliegue de fuerzas

Tras el hecho, se dio intervención inmediata a Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios de distintas localidades de la región y personal policial. Además, fueron convocados buzos tácticos provenientes de la ciudad de Paraná, quienes trabajan en el área donde se presume ocurrió la desaparición.

El operativo incluye rastrillajes con embarcaciones policiales y de bomberos, recorridas peatonales por ambas márgenes del río y el uso de drones para ampliar el campo de búsqueda. Participan dotaciones de Rosario del Tala, Urdinarrain y Basavilbaso.

Las tareas se ven dificultadas por el estado del río, que presenta una altura cercana a los cuatro metros y una fuerte correntada. Según se informó, el nivel del agua creció unos diez centímetros durante la noche, lo que complejiza el trabajo de los buzos.

Intervención judicial

La búsqueda es supervisada por la fiscal Laila Taleb que interviene en la causa, quien se hizo presente en el lugar. Desde la Policía confirmaron que se mantiene contenida a la familia de los desaparecidos, mientras continúan las tareas con la expectativa de obtener resultados positivos.

Las autoridades reiteraron el pedido de extremar las precauciones y evitar ingresar a zonas del río que no se encuentran habilitadas, debido al riesgo que representan las corrientes y las crecidas repentinas.