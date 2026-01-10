 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Video: avistaron a un carpincho en el Balneario Thompson

10 de Enero de 2026
Carpincho en el Thompson.
Carpincho en el Thompson. Foto: Captura de video de Reporte 100.7.

Un carpincho fue visto en el Balneario del Thompson y generó sorpresa entre los visitantes, ya que no es habitual observar a este animal silvestre en un espacio recreativo urbano de Paraná.

Un carpincho fue avistado durante las últimas horas en el Balneario del Thompson, en la ciudad de Paraná, y causó sorpresa entre las personas que se encontraban disfrutando del paseo y del contacto con la naturaleza. La presencia del animal, poco frecuente en un ámbito tan concurrido, despertó curiosidad y asombro entre vecinos y turistas.

 

 

El inusual episodio ocurrió en un sector cercano a la costa del río Paraná, donde varios testigos lograron captar el momento en video. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando múltiples reacciones y comentarios de usuarios que destacaron lo llamativo de la escena y la tranquilidad con la que el animal se desplazaba por la zona.

 

Si bien el carpincho es una especie característica de los humedales y áreas ribereñas, su aparición tan próxima a un balneario urbano no deja de llamar la atención, especialmente en épocas de alta concurrencia de público.

 

