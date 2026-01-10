Video: avistaron a un carpincho en el Balneario Thompson

Un carpincho fue avistado durante las últimas horas en el Balneario del Thompson, en la ciudad de Paraná, y causó sorpresa entre las personas que se encontraban disfrutando del paseo y del contacto con la naturaleza. La presencia del animal, poco frecuente en un ámbito tan concurrido, despertó curiosidad y asombro entre vecinos y turistas.

El inusual episodio ocurrió en un sector cercano a la costa del río Paraná, donde varios testigos lograron captar el momento en video. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando múltiples reacciones y comentarios de usuarios que destacaron lo llamativo de la escena y la tranquilidad con la que el animal se desplazaba por la zona.

Si bien el carpincho es una especie característica de los humedales y áreas ribereñas, su aparición tan próxima a un balneario urbano no deja de llamar la atención, especialmente en épocas de alta concurrencia de público.