Temporal arrastró “entre tres y ocho metros” algunos carribares de plaza Mujeres Entrerrianas

Un intenso temporal de lluvia y viento se registró en la madrugada de este viernes en la ciudad de Paraná y alrededores. Como consecuencia, varios carribares que se ubican frente a la plaza Mujeres Entrerrianas fueron arrastrados y sufrieron roturas.

Mari, contó a Elonce que “el carro estaba vacío, no tenía más que los quemadores, pero se desarmó entero. Es de caño estructural, forrado con pvc y cubierto por chapas”.

“Hace como nueve años empezamos a vender tortas fritas y churros con un gazebo. Como mi esposo es herrero fue armando el carro. Trabajábamos hasta los domingos para arreglarlo hasta que estuvo listo. Ahora se destruyó. Algunos caños se pueden recuperar, pero lo que es chapa, imposible”, dijo.

Explicó que “hoy a la mañana cuando vinimos estaba lloviendo y el carrito estaba allá lejos, desarmado entero, dado vuelta, me quería morir. La tormenta lo arrastró como 8 metros. Es el sustento de mi familia. Tenemos un carrito más chico y vamos a seguir trabajando con esto. Tendremos que ir trayendo de a poco la mercadería, no nos queda otra que seguir”

Román, dueño de otro carribar, comentó que “a las 7.30 me llamaron avisándome lo que había pasado. Somos emprendedores que laburamos y vivimos de esto. Pondremos más ganas que nunca para seguir trabajando”.

“Esto nos tomó desprevenidos, no lo esperaba nadie. No sé hasta cuánto alcanzaron las ráfagas de viento. No pensamos que iba a tirar el carribar porque está cargadísimo de cosas. Lo arrastró unos tres metros para el lado del campito. Lo tuvimos que levantar con una camioneta. Ahora tenemos que ponerlo en condiciones”, dijo.

Adentro “es un torbellino, quedó todo roto. El carrito con la estructura y todo, debe tener como una tonelada. Estaba cargado con gaseosas, cerveza, cajones con cosas, cocina, quemadores, freezer, tiene muchas cosas que hacen peso, más allá de la estructura. Es realmente pesado”.

Comentó que “nosotros vendemos hamburguesas, bondiolas, papas fritas, entre otros productos. Hace tres años estoy en actividad. Nunca nos pasó algo así. Esto es algo que no se esperaba nadie”. Elonce.com