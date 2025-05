Troncoso: en el IOSPER “había salarios multimillonarios que ni un CEO de una compañía privada tiene”

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso respaldó la intervención del Iosper y el proyecto de ley que crea una nueva obra social provincial OSER. El ministro estuvo en el programa Buenas Noches que se emite diariamente por Elonce y explicó sobre la situación que encontraron en la obra social y los fundamentos de por qué se decidió avanzar en el proyecto de ley para crear la OSER.

“Algo había que hacer. Nosotros venimos tomando bastantes medidas en relación a la obra social de la provincia. Tomamos una primera decisión en su momento, que fue auditar el instituto. Producto de los resultados de la auditoría decidimos intervenir. Atento a muchas cosas con las que nos encontramos, que son de público conocimiento, debimos seguir auditando porque el directorio jamás puso a disposición gran cantidad de cosas que nosotros necesitábamos para tener un resultado claro, palmario y transparente de la auditoría. Durante la intervención, tomamos la decisión de seguir auditando”, dijo.

“Prestar un servicio bueno”

Aclaró que hay una auditoría terminada y otras dos más en curso que se entregarán cuando termine la intervención. Al respecto, indicó que “producto de esas auditorías, del defalco que vimos en la administración de la obra social es que el gobernador y todo el equipo entiende que hay que mandar un proyecto de ley que se mandó al Senado y ya se está debatiendo en comisiones”, explicó.

Asimismo, remarcó que el proyecto “no implica de ninguna manera la disolución del IOSPER, sino que implica jerarquizar, darle autoridad y transparencia a la obra social de la provincia. Una obra social que esté a la altura de los beneficiarios, que esté a la altura de prestar un servicio bueno, eficiente. No vinimos a hacer un ajuste sobre los trabajadores. La ley es clara y si tiene que ser más clara lo será en términos de que nosotros vamos a garantizar la estabilidad de los trabajadores. Ha habido mucha desinformación en estos días. Cuando uno viene a poner temas álgidos y sensibles sobre la mesa, toca intereses y se encuentra con cierto status quo que reacciona de determinada manera ante el debate que se genera”, sostuvo en diálogo con el programa Buenas Noches, de Elonce.

“Entre esa desinformación se dijo que nosotros veníamos a hacer un ajuste, despidos masivos y escuché incluso que nosotros veníamos a privatizar la obra social de la provincia. De ninguna manera venimos a privatizar. Lo curioso es que la obra social, casi de facto, venía privatizada y gerenciada. Una de las denuncias que nosotros realizamos al Tribunal de Cuentas, que elevó al Ministerio Público Fiscal, hace dos semanas, que fue la primera denuncia que realizó la comisión fiscalizadora ante el Tribunal de Cuentas, contaba de mil prótesis que fueron pagadas por la obra social y nunca fueron entregadas. Eso genera un déficit prestacional y una acumulación, un cuello de botella, en el cronograma de intervenciones y operaciones que necesitan de esas prótesis para llevarse a cabo", dijo.

Además, agregó: "el que tomaba la decisión de cuándo se operaba la gente no era el directorio de la obra social, sino el prestador de las prótesis. Era un único prestador, a través de una asociación que conformaban varias empresas, el que decidía cuándo entregar las prótesis y, en función y como consecuencia de eso, cuándo se tenía que operar la gente. Ahora hay cinco prestadores de prótesis, hay 13 bancos de prótesis en toda la provincia”, explicó.

Avanzar contra el status quo

Consultado sobre por qué se decidió avanzar con el proyecto de ley, Troncoso afirmó a Elonce que “hay proyectos en los que uno tiene que avanzar con una especie de consenso previo y otros, que son de tanta sensibilidad que vienen a tocar el status quo y algunas condiciones, por lo que se debe avanzar”, dijo Troncoso y aclaró que “tuvimos la deferencia de avisar. Personalmente, hablé con cada uno de los sindicatos y les conté que se iba a mandar un proyecto al Senado. Lo mismo hicimos con la intervención, les avisamos que íbamos a intervenir”, destacó el ministro.

“El Gobernador tomó la decisión política y creo que tiene una valentía enorme de mandar este proyecto al Senado y nosotros avisamos; y lo cortés no quita lo valiente. Ahora, se está dando en el seno institucional del Senado, en las tres comisiones correspondientes que están tratando de manera conjunta, el abordaje del proyecto, donde todos los sindicatos están siendo escuchados”, explicó Troncoso y agregó que “algunos gremios se oponen al proyecto y otros han presentado aportes constructivos para hacer la ley perfectible”, señaló.

En referencia a la resistencia de algunos sectores al proyecto de disolución del IOSPER y la creación de la OSER, Troncoso afirmó que “no voy a quitarles entidad, pero creo que las movilizaciones no me parecen ni demasiado numerosas, ni contundentes. Creo que es mucho más fuerte la necesidad que tienen los entrerrianos de tener una obra social a la altura de las circunstancias, que esas manifestaciones que representan a los grupos que están perdiendo el control de la obra social”, remarcó el ministro al dialogar con Elonce.

Salarios a los directivos por $160 millones

“Cuando hacíamos campaña, unos de los pedidos más importantes de los entrerrianos, era que se debía tomar alguna decisión en relación a la obra social de la provincia. Así como estaba, no podía seguir y a las pruebas me remito: prótesis pagadas y no entregadas; once medicamentos por encima entre 500 y un 1000% de aumento por encima de valor de mercado; salarios multimillonarios que ni un CEO de una compañía privada tiene”, enumeró Troncoso.

Al respecto, Troncoso comparó: “este dato, es muy contundente, el gasto semestral del equipo de la intervención corresponde a un mes de salario de todo lo que era el Consejo Directivo del IOSPER. El Consejo Directivo del IOSPER, tenía alrededor de 160 millones de pesos de salario mensual. Mientras que los gastos del equipo de la intervención, proyectados al final de intervención, es decir, seis meses son de 120 millones de pesos”, mencionó.

Al respecto de los salarios del Consejo Directivo del IOSPER, Troncoso sostuvo que cobraran esos montos, “no era ilegal, pero podemos hablar de si era justo o no”, dijo al programa Buenas Noches.

“Desdoblar el recibo de sueldo con dos recibos para que parezcan menos los salarios, habla más de las autoridades de su momento que otra cosa. Sobre todo, cuando tenés una obra social que tenía el déficit prestacional, con 2000 millones de pesos mensuales de déficit, más de 20 mil millones de pesos de déficit acumulado, donde había un cajoneo de los convenios prestacionales, donde la auditoría jamás tuvo acceso al convenio de medicamento alto costo. La comisión fiscalizadora compuesta por una abogada, un médico y un contador, designados por el gobernador oportunamente, tampoco nunca tuvieron acceso a ningún tipo de información ni acceso a ese tipo de convenio”, recordó Troncoso.

Reducción del déficit

“Creo que, en el IOSPER, había claramente una comisión directiva que gobernaba y administraba la obra social, de espaldas a la gente, al beneficiario, y a la ciudadanía”, afirmó y agregó que “nosotros lo vinimos a cambiar. Y empezamos a cambiar con el nuevo convenio de medicamento alto costo, con el que ya logramos reducir un 33% mensual del déficit. Es un montón. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Necesitamos más tiempo”, recalcó.

Sobre las dos auditorías que se están realizando, explicó: “una es en términos administrativos-contables y otra en materia de recursos humanos. La estamos realizando con la Universidad Católica, también está ayudando la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER y la UADER. Al finalizar esas auditorías se van a entregar todos los resultados ante la justicia para que se nutra de más información, para actuar.

No me gusta ser apresurado ni prejuzgar, pero creemos que servirá para actuar ante gran cantidad de ilícitos”, subrayó el ministro.

Remarcó que “quiero llevarle tranquilidad a los trabajadores. La intervención no hizo más que desde un principio respaldarse en toda la línea de trabajo del IOSPER. Siempre fuimos agradecidos, siempre destacamos que encontramos un equipo de trabajo ordenado, bien predispuesto, incluso muy cansado en términos personales, de algunas viejas prácticas de la anterior gestión. Les pedimos que estén tranquilos", aclaró Troncoso.

"Piensen que, si nosotros tuviéramos algo contra los trabajadores, lo hubiéramos hecho durante la intervención. Y muy por el contrario de hacer un recorte, una limpieza o lo que sea, nos respaldamos en ese equipo de trabajo. Los únicos contratos que se cortaron fueron 80, que nunca supimos dónde estaba la gente, dónde trabajaba, dónde fichaba, no hubo un superior en toda la obra social que nos sepa decir dónde estaban. En ese caso, los conocidos como ñoquis en lo coloquial, tuvimos que cortar esos contratos porque también habla de la transparencia de la intervención”, resaltó.

“Poner transparencia”

A los beneficiarios “les digo que esto no se trata de una disolución, sino de una rejerarquización de la obra social, es cambiar el nombre. La obra social continúa con todo su cúmulo de derechos y obligaciones. Todo lo que son beneficiarios y afiliaciones al IOSPER, pasarían automáticamente a OSER”.

“Este es el resultado de la desidia que encontramos, de la desidia con la que se decidió gobernar los destinos de la obra social y nosotros vinimos a poner blancos sobre negros, a decir basta a todo eso. Vinimos a traer transparencia y luz a donde entendemos que había oscuridad”, agregó.

Consultado respecto a qué pasa si no se sanciona la ley antes de que finalice el plazo de intervención del IOSPER, el ministro explicó: “tenemos tiempo suficiente para trabajar y generar los consensos necesarios. Creo que hoy en los debates en comisión se hicieron algunas observaciones interesantes. Nosotros tenemos vocación de diálogo, no venimos a bajar un proyecto enlatado. No es nuestro estilo, no es el estilo del gobernador. Desde ya que aceptaremos modificaciones. Se está trabajando sobre ello", dijo Troncoso.

Asimismo, dijo que los cambios "hacen a un mejor proyecto y lo hacen más claro en cuanto a llevar tranquilidad a todos los trabajadores y beneficiarios que dependen de la obra social de la provincia. Buscamos hacer un proyecto muy cristalino. Es innovador en muchas cuestiones. El último apartado habla de transparencia activa. Se publicarán recibos de sueldo de las autoridades, de los cargos jerárquicos, contratos, convenios con prestadores. Así, todo ciudadano podrá tener acceso a esta información”, concluyó el ministro.