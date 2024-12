“La torre no sirve más”, aseguró operador de FM Litoral tras la caída de la antena

FM Litoral se encuentra fuera del aire debido a los efectos de un violento temporal de lluvia y viento que azotó la ciudad de Paraná en la madrugada de este viernes. La emisora sufrió la caída de su antena transmisora, lo que interrumpió la señal que la conecta con su audiencia.

“A las 5.10, el viento se acumuló en este sector de la ciudad y cayó la antena, afortunadamente, sin ocasionar daños a terceros, pero sobre Plaza Mujeres Entrerrianas es increíble la cantidad de árboles caídos”, evidenció a Elonce el operador de FM Litoral, Roberto Jonas. “Es impresionante lo que pasó en la zona”, sentenció.

“La torre no sirve más”, aseguró operador de FM Litoral. (foto: Elonce)

De hecho, rememoró que esta mañana, para llegar hasta las instalaciones de la radio, ubicada sobre calle Artigas, “fue imposible transitar por avenida Almafuerte por la cantidad de árboles caídos”. “Tuvimos que ir corriendo las ramas para poder avanzar”, comentó.

En la oportunidad, Jonas repasó que no es la primera vez que la radio sufre este tipo de inconvenientes. “Lamentablemente, el tiempo siempre nos juega una mala pasada”, indicó y aclaró que “la antena es de gran magnitud y siempre tiene que sufrir estos achaques, pese a que las ataduras son fuertes, pero el viento fue muy importante y la estructura no resistió”.

Consecuencias del temporal en Paraná. (foto: Elonce)

“La torre no sirve más y los antenistas no subirán por una cuestión de seguridad hasta tanto la tormenta se aleje del sector”, adelantó al tiempo que remarcó que “el transmisor no resultó afectado”. “Se emite la señal a través del sitio web, pero sin la programación habitual”, informó.

El operador de FM Litoral rescató que, afortunadamente, no hubo daños a terceros, teniendo en cuenta la magnitud de la antera.