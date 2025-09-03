Solucionaron inconveniente eléctrico en zona de ingreso a Paraná: a qué se debió

REDACCIÓN ELONCE
En Avenida Gobernador Raúl Uranga y Francisco Soler, en la zona de ingreso a Paraná, se produjo un corte de luz que fue rápidamente solucionado por una cuadrilla de Alumbrado Público, que pertenece a la Municipalidad de Paraná, en horas de la noche del miércoles.
Según pudo conocer Elonce, hay la presencia de un tablero eléctrico que no cuenta con la seguridad pertinente debido a la faltante de tornillos, lo que facilita a que cualquier persona pueda interrumpir el suministro.
Además, personas en el lugar adujeron que debido a las lluvias intensas del último fin de semana, el tablero sufre de desperfectos que ocasionaron el apagón en la zona de ingreso a Paraná.
No fue la primera vez que ocurrió en la semana
Un corte de energía ocurrido a las 20.30 de este domingo afectó a la Plaza 1º de Mayo y la peatonal San Martín de la ciudad de Paraná. El inconveniente también impactó en el funcionamiento de los semáforos ubicados en la intersección de Monte Caseros y 25 de Mayo.
El director general de Alumbrado Público, Jorge Villarroel, explicó a Elonce que la interrupción del servicio se produjo por el ingreso de agua en la sala de bombas y en un tablero de luz de la plaza, a raíz de las intensas lluvias.