Paraná

Redengas confirmó aumentos de hasta 4 por ciento en las tarifas de septiembre

Los cargos fijos mínimos pasaron de $2.509,79 a $2.598,73 en los hogares así como también se vieron modificados los costos adicionales. Las pymes con consumos bajos tendrán una tarifa de $233,74.

2 de Septiembre de 2025
Redengas confirmó subas de tarifas.
Redengas confirmó subas de tarifas. Foto: Archivo

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) oficializó un nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir desde el 1° de septiembre de 2025. Al respecto, Redengas informó cómo serán las tarifas en Paraná. Las subas impactan en los usuarios residenciales, de servicio general (SGP) y en el régimen de estímulo a la producción (EBP), con incrementos que van del 3% al 4% respecto de los valores de agosto.

 

Cambios en las tarifas residenciales

Los hogares verán reflejado el aumento en el cargo fijo mensual, que en agosto iba de $2.509,79 a $28.840,83 y desde septiembre pasará a un rango de $2.598,73 a $29.862,85.

 

También se ajustaron los cargos adicionales, que ahora se ubican en $215,18 para la mayoría de las categorías y en $351,04 para el nivel de consumo más alto.

 

En promedio, esto representa una suba del 3,5%, que impactará en todos los segmentos residenciales, desde los usuarios de menor consumo hasta los de mayor demanda.

Aumenta la tarifa de gas. Archivo
Aumenta la tarifa de gas. Archivo

 

Subas para pequeños comercios y oficinas (SGP)

El Servicio General (SGP), que incluye a pequeños comercios, oficinas y algunas pymes, también tendrá incrementos.

 

-En los consumos más bajos (hasta 1000 m³), el cargo fijo pasa de $229,93 a $233,74.

 

-En los consumos más altos (más de 9000 m³), sube de $217,09 a $220,46.

 

-Para la categoría P3, que abarca consumos especiales, el cargo por los primeros 1000 m³ pasa de $255,59 a $260,32.

 

En todos los casos, la suba ronda entre 3% y 4%, lo que se traducirá en facturas más caras para los negocios que dependen del gas en su actividad diaria.

 

Ajustes en el régimen industrial (EBP)

 

El régimen de Estímulo a la Producción (EBP), dirigido a determinados usuarios industriales, también aumentará:

 

Para consumos de hasta 1000 m³, el cargo fijo sube de $138,27 a $141,56.

 

En la categoría EBP3, para consumos de más de 9000 m³, pasa de $141,93 a $145,36.

 

Estos aumentos se ubican en torno al 3%, y se suman a los costos variables de consumo que pagan las industrias. (APFDigital)

Temas:

gas Tarifas aumento usuarios suba
Temas:

