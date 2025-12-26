Playa, sol y río: La gente disfruta del balneario Thompson

REDACCIÓN ELONCE
El Balneario Thompson de Paraná, recientemente habilitado, se convirtió en el lugar ideal para disfrutar del día de verano, en donde la temperatura alcanzó los 32ºC. Paranaenses y turistas se acercaron a relajarse, disfrutar el río y aprovechar el sol.
El Balneario Thompson de Paraná, recientemente habilitado, se convirtió en el lugar ideal para disfrutar del día de verano, en donde la temperatura alcanzó los 32ºC. Paranaenses y turistas se acercaron a relajarse, disfrutar el río y aprovechar el sol.
Ubicado bajo la sombra de un sauce, un grupo de amigos conversaba sobre lo que ofrecía el balneario este verano. "Llegamos al mediodía y no pensábamos encontrar sombra, pero nos sorprendimos al encontrar un lugar perfecto para pasar el rato", comentó una joven a Elonce.
Dijo que “está corriendo un lindo viento, hace mucho no se veía todo así, para poder aprovecharlo y disfrutar. Está hermosa la playa”.
Mientras algunos se mojaban en el agua y otros se relajaban con una bebida en mano, varios grupos de turistas y familias se acomodaron en carpas y bajo sombreadores para disfrutar del día. "Es impresionante cómo se ve el río ahora, hacía mucho tiempo que no se veía así", expresó un hombre.
Giuliano, guardavidas del balneario, contó que "a la mañana es más tranquilo, no viene tanta gente, lo que nos da tiempo para limpiar la playa y dejar todo listo para que los visitantes puedan disfrutar de un lugar limpio y seguro", dijo y agregó: “hace tres temporadas que trabajo acá, le decimos a la gente que venga a disfrutar porque pasaron 12 años hasta que la volvieron a habilitar”.
"Es una playa maravillosa para disfrutar ", expresó una niña oriunda de Buenos Aires, quien también se adentró al agua con una gran sonrisa. Elonce.com