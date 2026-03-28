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La Fundación El Arte de Vivir invita hoy a jornada de meditación y yoga en Sala Mayo

La Fundación El Arte de Vivir invita a la comunidad de Paraná a participar hoy en Sala Mayo de una jornada de yoga, meditación y actividades especiales por los 45 años de la fundación, con entrada abierta a todo público.

28 de Marzo de 2026
La cita es a las 18.
La cita es a las 18. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Fundación El Arte de Vivir invita a la comunidad de Paraná a participar hoy en Sala Mayo de una jornada de yoga, meditación y actividades especiales por los 45 años de la fundación, con entrada abierta a todo público.

Meditación y yoga. La actividad organizada por la Fundación El Arte de Vivir se llevará a cabo hoy, sábado 28, a las 18 en Sala Mayo, y contará con la participación de los voluntarios Claudia Moreira y Ricardo Levín, quienes explicaron la propuesta. “La invitación es abierta para toda la familia, sin necesidad de conocimiento previo. Vamos a divertirnos un rato, hacer yoga en silla, prácticas de respiración y meditación”, destacaron.

 

El evento forma parte de Argentina Medita, una iniciativa anual de la fundación, y este año se suma la celebración de los 45 años de la institución. “Por este motivo se van a hacer entrega de menciones a valores humanos, a instituciones y a personas de la ciudad de Paraná”, agregaron los organizadores.

La jornada busca integrar a toda la comunidad, promoviendo bienestar y salud mental en un contexto social donde la meditación y la práctica del yoga se

consideran esenciales.

 

Meditación: una necesidad cotidiana

“Hoy la meditación pasó a ser una necesidad, así como cuando hace mucho calor prendemos el aire acondicionado. La meditación es tan importante como eso, porque te mantiene estable, en equilibrio y en eje, y te permite tomar buenas decisiones en la vida diaria”, explicó Levín.

Los voluntarios destacaron que esta práctica no solo ayuda en la vida cotidiana, sino también en el deporte, los estudios y situaciones de estrés. “Todos necesitamos estar tranquilos y con una sonrisa: deportistas de élite, estudiantes, profesores y profesionales recurren al yoga y la meditación para mantener el equilibrio”, agregaron.

 

La jornada también incluirá un show en vivo con mantras interpretados por jóvenes músicos, sumando un aspecto cultural y recreativo a la actividad física y mental.

 

Una propuesta social de bienestar

Moreira subrayó que la iniciativa busca llevar paz mental a la sociedad: “Lo que hacemos desde el Arte de Vivir es traer bienestar y estabilidad, algo tan necesario en estos tiempos, para empresarios, estudiantes, comerciantes, profesores, abogados y toda la comunidad”.

La Fundación El Arte de Vivir invita a la charla de hoy a las 18 horas

El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad y el Gobierno de Entre Ríos, y se espera la participación de vecinos de Paraná y alrededores. La Fundación invita a toda la comunidad a asistir y disfrutar de esta experiencia de meditación, yoga y reflexión.

Temas:

fundacion el arte de vivir meditación Yoga
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