Homenajearon en su programa de radio a Conrado Berón, recordado por su legado en el Triatlón

“(…) Estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, Remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. (…)”, señala la canción que vio la luz en 2002, “El tipo de la radio”, del uruguayo Tabaré Cardozo. Con ese telón de fondo comenzó el homenaje en Radio Uner a Conrado Berón en el programa “La Cábala” del cual fue fundador.

Este 10 de abril se cumplió un año del fallecimiento del periodista deportivo Conrado Berón, figura destacada del deporte y la radio entrerriana. En este marco, el programa radial “La Cábala”, que lo tuvo como uno de sus impulsores, le dedicó un emotivo homenaje.

Berón es recordado por su pasión por la comunicación y por ser uno de los grandes promotores del Triatlón Internacional de La Paz, evento que siguió de cerca y del cual fue parte activa en su difusión. “La Radio es mi vida”, escribía Conrado Berón en las redes, reflejando el amor profundo que sentía por ese medio que lo acompañó gran parte de su vida profesional.

Su fallecimiento, ocurrido el 10 de abril de 2024, causó gran pesar en el ambiente del deporte y el periodismo. La noticia impactó en quienes lo conocieron y compartieron con él su vocación por informar con compromiso.

Escuche el homenaje

A un año de su partida el equipo de La Cábala recordó al periodista deportivo y conductor de radio, hacedor del programa y voz distintiva de Radio UNER Paraná siguiendo a Patronato y Echagüe.

Pasión por el deporte y su ciudad

Conrado Berón se definía como un “loco por el Triatlón de La Paz”, una competencia que acompañó desde sus inicios. Además, era miembro del Club Sportivo Comercio e Industria de La Paz, institución con la que mantenía un fuerte vínculo afectivo.

Su entusiasmo por el triatlón no se limitaba a la cobertura periodística: fue una pieza clave en la promoción del evento, convirtiéndolo en una cita deportiva reconocida a nivel internacional. Durante más de dos décadas, relató cada edición con la misma entrega.

Desde su ciudad natal, La Paz, comenzó su recorrido en los medios a los 13 años, cuando con un grupo de amigos soñaba con tener un programa deportivo. Aunque en ese primer intento no lo logró, su perseverancia lo llevó a concretar ese anhelo años después: consiguió una hora semanal en FM 100, y desde entonces, no dejó de hacer radio.

Educador y relator

La trayectoria de Berón también incluyó la docencia. Desde 2010 brindó clases en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo "Justo José de Urquiza" en Paraná, y anteriormente había enseñado en Cali, Colombia, y en el Instituto TAC de Córdoba. Su vocación por formar a nuevas generaciones fue otro de los pilares de su legado.

Además de su trabajo en Entre Ríos, relató partidos en Colombia y Venezuela, y tuvo la oportunidad de entrevistar a figuras de renombre, entre ellas, Diego Armando Maradona. También fue relator oficial del Triatlón durante 22 años, lo que lo convirtió en una de las voces más representativas del evento.

“Mi sueño era relatar Boca – River y después se dio la oportunidad y además conocer varios países y poder vivir casi toda mi vida de esto bien o mal, pero es impagable”, había señalado a Uno en una entrevista realizada en 2023.

Una vida marcada por la vocación

Conrado Berón dejó una huella profunda en el periodismo deportivo entrerriano. Su carrera, que se extendió por más de tres décadas, estuvo marcada por la pasión, el esfuerzo y la convicción de que comunicar el deporte es también contar historias de vida.

A un año de su partida, sus colegas, oyentes y alumnos lo recuerdan como un hombre comprometido con su trabajo, que nunca dejó de soñar ni de buscar nuevos desafíos. Su legado sigue vivo en cada relato, cada cobertura y en el impulso que dio a las competencias deportivas de la región.

(…) Estoy ahí

Ya sé que no, pero yo estoy ahí

Si el tipo de la radio me lo cuenta

Remonto en cada gol una cometa

Ya sé que no, pero yo estoy ahí. (…)