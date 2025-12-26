 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Habilitaron el servicio de reposeras y sombrillas gratuitas en el balneario Thompson

Desde este viernes quedó oficialmente habilitado el servicio gratuito de reposeras y sombrillas en el Balneario Thompson. Estará disponible de 8 a 20 horas, por orden de llegada y en un sector delimitado, supo Elonce.

26 de Diciembre de 2025
Las nuevas sombrillas y reposeras del Thompson
Las nuevas sombrillas y reposeras del Thompson

REDACCIÓN ELONCE

Desde este viernes quedó oficialmente habilitado el servicio gratuito de reposeras y sombrillas en el Balneario Thompson. Estará disponible de 8 a 20 horas, por orden de llegada y en un sector delimitado, supo Elonce.

Desde este viernes quedó oficialmente habilitado el servicio gratuito de reposeras y sombrillas en el Balneario Thompson, una iniciativa destinada a paranaenses y turistas que visitan la ciudad.

 

 

La medida forma parte de un convenio entre el Ente Mixto de Turismo (EMPATUR) y la Municipalidad de Paraná. Se busca fortalecer los servicios públicos en la zona de playa durante la temporada de verano.

 

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirchsfeld, explicó a Elonce que detalles sobre el funcionamiento, los requisitos y la capacidad disponible.

 

 

Destacó que el sistema funciona “por orden de llegada, con un sector delimitado y bajo la supervisión de personal municipal y guardavidas”.

 

En ese sentido, aclaró que “a través del DNI, que es el requisito que nosotros solicitamos, pueden acercarse al puesto municipal, donde hay personal nuestro abocado a esta tarea, y reservar sombrilla y reposera”.

 

El servicio funcionará de 8 a 20 horas. “Se hace entrega de dos reposeras y una sombrilla por persona mayor de 18 años. Al momento de retirarse, la persona debe acercar la sombrilla y las reposeras y se le devuelve el DNI”, comentó.

 

 

Pidió “cuidar las reposeras y las sombrillas, pero también la playa para que pueda lucir como la vemos hoy, muy linda y con muchos turistas, con el río habilitado y los guardavidas. Es un servicio de playa acorde a lo que los paranaenses nos merecemos”.

 

Comentó que las personas podrán hacer uso de las sombrillas y reposeras durante todo el día, pero siempre dentro de una zona que está delimitada con banderines.

 

Está prohibido el ingreso al río con las sombrillas y las reposeras. El objetivo es poder cuidarlas, que nos duren toda la temporada de verano y también las venideras. Devolverlas en condiciones permite que otro que venga también la pueda utilizar”, expresó.

 

Dijo que actualmente “hay 150 sombrillas y 300 reposeras”. Elonce.com

 

 

Habilitaron reposeras y sombrillas gratuitas en el Thompson

Temas:

DNI balneario Thompson Temporada de verano Thompson
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso