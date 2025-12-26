Habilitaron el servicio de reposeras y sombrillas gratuitas en el balneario Thompson

REDACCIÓN ELONCE
Desde este viernes quedó oficialmente habilitado el servicio gratuito de reposeras y sombrillas en el Balneario Thompson. Estará disponible de 8 a 20 horas, por orden de llegada y en un sector delimitado, supo Elonce.
La medida forma parte de un convenio entre el Ente Mixto de Turismo (EMPATUR) y la Municipalidad de Paraná. Se busca fortalecer los servicios públicos en la zona de playa durante la temporada de verano.
El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirchsfeld, explicó a Elonce que detalles sobre el funcionamiento, los requisitos y la capacidad disponible.
Destacó que el sistema funciona “por orden de llegada, con un sector delimitado y bajo la supervisión de personal municipal y guardavidas”.
En ese sentido, aclaró que “a través del DNI, que es el requisito que nosotros solicitamos, pueden acercarse al puesto municipal, donde hay personal nuestro abocado a esta tarea, y reservar sombrilla y reposera”.
El servicio funcionará de 8 a 20 horas. “Se hace entrega de dos reposeras y una sombrilla por persona mayor de 18 años. Al momento de retirarse, la persona debe acercar la sombrilla y las reposeras y se le devuelve el DNI”, comentó.
Pidió “cuidar las reposeras y las sombrillas, pero también la playa para que pueda lucir como la vemos hoy, muy linda y con muchos turistas, con el río habilitado y los guardavidas. Es un servicio de playa acorde a lo que los paranaenses nos merecemos”.
Comentó que las personas podrán hacer uso de las sombrillas y reposeras durante todo el día, pero siempre dentro de una zona que está delimitada con banderines.
“Está prohibido el ingreso al río con las sombrillas y las reposeras. El objetivo es poder cuidarlas, que nos duren toda la temporada de verano y también las venideras. Devolverlas en condiciones permite que otro que venga también la pueda utilizar”, expresó.
Dijo que actualmente “hay 150 sombrillas y 300 reposeras”. Elonce.com