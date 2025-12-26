Gastroenteritis y enfermedades virales: qué tener en cuenta durante el verano

REDACCIÓN ELONCE
El pediatra Cristian Maldonado explicó a Elonce por qué estas afecciones son frecuentes en esta época, cuáles son los signos de alarma en niños y qué medidas de prevención adoptar ante el calor.
Las gastroenteritis y las enfermedades virales forman parte de los cuadros más frecuentes durante la temporada de verano, especialmente en niños. Así lo explicó el médico pediatra Cristian Maldonado, quien brindó recomendaciones para identificar síntomas de alarma y prevenir complicaciones asociadas al calor extremo.
“Las gastroenteritis siempre están presentes en verano porque se transmiten a través de alimentos. En esta época consumimos más líquidos, helados y productos industrializados, que son un vehículo fácil para contagiarnos”, explicó Maldonado en diálogo con Elonce.
El especialista remarcó que el calor intenso incrementa el riesgo de deshidratación, sobre todo en los más chicos. “Tenemos que estar atentos cuando empiezan estos cuadros, primero con vómitos y luego con diarrea, porque cuando se dan en esa secuencia es muy probable que sean de origen viral”, señaló.
Signos de alarma y consulta médica
Maldonado detalló cuáles son los signos inequívocos de deshidratación a los que se debe prestar especial atención. “Hay que observar qué tipo de diarrea es, si presenta sangre, si el niño está orinando bien, si tiene las mucosas secas o si llora sin lágrimas, que son signos claros de deshidratación”, advirtió.
En ese sentido, subrayó la importancia de la consulta médica temprana. “Es fundamental que el médico evalúe si se trata de una diarrea viral, bacteriana —que suele ser más invasiva y puede presentar sangre— o una intoxicación alimentaria”, afirmó.
La hidratación, indicó, es el pilar central del tratamiento. “Para los más chiquitos, la teta es el elemento primordial, es el oro blanco como le llamamos los pediatras. Para los más grandes, agua en forma permanente”, sostuvo.
Cuidados frente al sol y el calor
El pediatra también alertó sobre los riesgos de la exposición solar. “En estos días de calor es fundamental el uso de gorro, ropa clara, no exponerse al sol entre las 10 y las 16 y usar protector solar incluso para actividades cortas, porque el sol está muy fuerte”, remarcó.
Incluso bajo la sombra, advirtió que el riesgo persiste. “La resolana también quema por eso es fundamental los cuidados y en el caso que nos metamos al agua, renovar el bloqueador o protector solar cada dos horas”, indicó.
Piletas, virus y dengue
Consultado sobre el rol de las piletas, Maldonado explicó que “el agua es un vehículo fundamental para las enfermedades de verano”, como otitis, conjuntivitis e infecciones cutáneas. “No se trata de impedir las actividades recreativas, sino de aplicar medidas de prevención como tapones de silicona, antiparras y una correcta higiene”, aclaró.
Finalmente, se refirió al dengue como otra de las enfermedades propias de la temporada. “La prevención pasa por evitar los mosquitos, usar repelente, desmalezar, eliminar recipientes con agua y colocar mosquiteros, sobre todo en las horas de la mañana, la siesta y la tarde. Al verano hay que disfrutarlo pero cuidándose”, concluyó el Dr. Maldonado. Elonce.com