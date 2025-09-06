Foodtrucks, juegos y feria en la reinauguración del Juan L. Ortiz

La reinauguración del Juan L. Ortiz en Paraná no solo contó con una destacada programación artística, sino que también ofreció alternativas gastronómicas, juegos para los más chicos y una feria de emprendedores. Este sábado por la noche, la convocatoria fue masiva y el público disfrutó de una propuesta cultural y recreativa integral.

La grilla musical y de ballet reunió a artistas locales y regionales, pero el público también encontró un espacio para compartir en familia, recorrer los puestos gastronómicos y adquirir productos artesanales de buena calidad.

Foto: Elonce.

La jornada se convirtió en un verdadero punto de encuentro para vecinos y visitantes, que celebraron la reapertura de este emblemático espacio cultural de la ciudad.

Gastronomía variada en los foodtrucks

Entre las opciones más buscadas, los foodtrucks ofrecieron choripanes, hamburguesas y distintos cortes de carne, acompañados de aderezos y guarniciones. La propuesta gastronómica se adaptó tanto a quienes buscaban una comida rápida como a quienes querían disfrutar de sabores locales al aire libre.

Los puestos fueron uno de los espacios más concurridos durante toda la jornada. Allí, las familias aprovecharon para degustar platos a precios accesibles y en un ambiente festivo.

La presencia de foodtrucks se sumó como un atractivo adicional dentro del marco de la reinauguración, consolidando la idea de un evento pensado para todos los públicos.

Feria de emprendedores y juegos para los más chicos

Además de la música y la gastronomía, la feria de emprendedores ofreció productos artesanales de gran variedad. Entre los más demandados se encontraban mates, collares, cuadros y objetos decorativos. La propuesta permitió visibilizar el trabajo de productores y artesanos locales.

Por su parte, los más pequeños también tuvieron su espacio de diversión. Uno de los juegos que más llamó la atención fue una estructura de cuerdas para escalar, que se transformó en el pasatiempo favorito de la jornada.

Con esta combinación de actividades, la reinauguración del Juan L. Ortiz se convirtió en una celebración que trascendió lo artístico para transformarse en una fiesta cultural, gastronómica y comunitaria en la capital entrerriana.