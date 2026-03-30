Emprendedora paranaense prepara huevos de Pascua artesanales: enseñó el paso a paso en vivo

REDACCIÓN ELONCE
La creadora de Antojo Pastelería Artesanal, Rocío, enseñó en Elonce en vivo a preparar un delicioso huevo de Pascua casero para disfrutar en estas fechas tan especiales.
En vísperas de la Semana Santa, muchos se animan a seguir la tradición de preparar el huevo de Pascua en casa. Esta alternativa no solo es una forma de compartir en familia, sino que también ayuda a reducir costos, como explicó a Elonce Rocío, emprendedora de Antojo Pastelería Artesanal en Paraná. En un exclusivo paso a paso, la experta reveló los secretos de este dulce clásico que se puede hacer con pocos ingredientes y en la comodidad de nuestro hogar.
"Lo importante cuando trabajamos en mucha cantidad, como en estas Pascuas, es tener orden", señaló Rocío, quien resalta que lo fundamental es "trabajar en serie" y adelantar lo que se pueda. Según la emprendedora, los bizcochuelos o cremas se deben dejar para el final, pues son los ingredientes más delicados y perecederos. En su taller, Rocío también sugirió que para quienes no tienen experiencia, pueden optar por una receta más sencilla: un huevo de Pascua tipo chocotorta, que, además de ser económico, resulta ideal para compartir entre pocos o muchos.
Paso a paso: cómo hacer un huevo de Pascua casero
La clave de un buen huevo de Pascua está en el molde y el chocolate que se elija, según detalló la creadora de Antojo Pastelería Artesanal. Lo primero que se necesita es un molde de plástico, que puede conseguirse en cualquier cotillón. "Hay moldes de diferentes tamaños, y lo ideal es elegir el que más se adapte a la cantidad de personas con las que vas a compartir", explicó Rocío.
Una vez elegido el molde, el siguiente paso es seleccionar el chocolate adecuado. "Fíjense que diga 'para modelar', ya que el de cobertura se derrite fácilmente, especialmente con el calor", aclara Rocío. Una vez derretido el chocolate, lo ideal es aplicar varias capas con un pincel o una cuchara, dejando que se enfríen entre cada capa. Este proceso ayuda a que el huevo tenga la textura y el grosor adecuado.
Ideas para rellenar y decorar el huevo de Pascua
Una vez terminado el molde, es hora de rellenar el huevo. Rocío nos ofreció una receta fácil y deliciosa para hacerlo: "Preparo una mezcla de dulce de leche y queso crema, pero también pueden usar solo dulce de leche o, si prefieren algo más ligero, con crema". A continuación, se añaden galletitas mojadas en café o chocolatada, y se va intercalando más crema y galletas hasta completar el relleno.
Para darle el toque final, Rocío recomendó decorar con dulce de leche repostero, que es más firme y se mantiene mejor en el refrigerador. Además, se puede agregar confites, chocolatitos caseros o cualquier golosina que se prefiera. "Es un postre fácil, lindo y delicioso que podemos hacer con los chicos", afirmó Rocío, quien asegura que estos huevos pueden durar hasta cuatro días en la heladera, perfectos para disfrutar durante todo el fin de semana de Pascua.
Si bien muchos optan por comprar estos productos, Rocío subrayó que hacerlos en casa es una excelente opción: "Es más económico, y lo mejor es que podemos personalizarlo según nuestros gustos y los de nuestros seres queridos". Los interesados pueden contactarse con Antojo Pastelería Artesanal a través de Instagram o WhatsApp (3435439834), donde pueden hacer sus pedidos hasta el miércoles previo a Pascua.