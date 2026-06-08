El tren podría volver a circular esta semana en Paraná tras superar inspecciones

La reactivación del tren de pasajeros que une Paraná con La Picada podría concretarse esta semana, según informó el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren. El funcionario explicó que aún restaba una última inspección técnica sobre la infraestructura ferroviaria antes de habilitar nuevamente la circulación.

En diálogo con Elonce, Steren detalló que el proceso incluyó controles sobre el material rodante y sobre distintos sectores de las vías. "Primero se hizo una inspección del material rodante que no estaba demasiado fino. Se requirió cambiar ese material y se logró reemplazar a los diez días", señaló.

Posteriormente se realizaron evaluaciones sobre el estado de la infraestructura ferroviaria, especialmente en sectores donde se detectaron inconvenientes vinculados al terreno y al drenaje.

Trabajos en vías y alcantarillas

El funcionario indicó que uno de los puntos observados se encontraba en la zona de calle Francia, donde se registraron hundimientos en las vías. "Se exigió una tarea de limpieza de alcantarillas y de elevación de la altura de la vía. Actualmente se está trabajando en esos sectores", explicó.

Steren sostuvo que las tareas contaron con colaboración municipal mediante la utilización de maquinaria destinada a solucionar problemas de anegamientos y acumulación de agua. "El miércoles tendremos la última inspección y creemos que va a salir muy bien. Si eso ocurre, el jueves podríamos tener nuevamente el tren en funcionamiento", afirmó.

Las inspecciones fueron realizadas por organismos nacionales, entre ellos la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que tiene a su cargo las verificaciones técnicas necesarias para habilitar el servicio.

Aníbal Steren, secretario provincial de Transporte (foto Elonce)

El futuro del tren en Entre Ríos

Más allá de la reanudación del servicio, Steren confirmó que la Provincia analiza el futuro del único tren de pasajeros que actualmente funciona en Entre Ríos.

Según explicó, el Gobierno nacional manifestó su intención de transferir competencias y responsabilidades a las provincias, por lo que Entre Ríos estudia la viabilidad económica y operativa del sistema. "Estamos evaluando los costos porque Nación hoy sostiene el servicio, pero también existe la intención de transferirlo a la Provincia", indicó.

El funcionario recordó que actualmente el tren transporta alrededor de 6.000 pasajeros por mes, aunque en otros períodos llegó a superar los 13.000 usuarios mensuales. “Es poco lo que se recauda para el gasto que tiene el tren”, apuntó.

Cambios en el servicio de transporte metropolitano y vuelta de los trenes en Paraná

Infraestructura, velocidad y frecuencia

Steren señaló que uno de los principales desafíos está relacionado con el estado de las vías y las condiciones de circulación. "Los coches son nuevos, pero cuando circulan sobre vías que no fueron mantenidas durante años, el desgaste es enorme", sostuvo.

Asimismo, consideró que la frecuencia y los tiempos de viaje son factores determinantes para incrementar la utilización del servicio. "Si trasladarse de un punto a otro demora entre 45 y 50 minutos, muchas personas terminan optando por otros medios de transporte", expresó.

Finalmente, remarcó que el futuro del tren deberá discutirse junto a los municipios involucrados y dentro de una estrategia integral de movilidad. "Tenemos que analizar si el tren es estratégico, cómo podemos mejorar los costos y qué rol quieren tener los municipios en el desarrollo de este servicio", concluyó.