Cortaron el tránsito en el Puente Blanco por obras que demandarán 20 días

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná inició trabajos de reparación vial y desagües pluviales en la zona del Puente Blanco. El tránsito permanecerá interrumpido durante aproximadamente 20 días y la línea G modificará su recorrido, supo Elonce.
La Municipalidad de Paraná puso en marcha una obra de reparación de la trama vial y de los desagües pluviales en la zona del Puente Blanco, ubicado sobre calle Florentino Ameghino. Debido a los trabajos, el tránsito permanecerá interrumpido durante aproximadamente 20 días.
La intervención se desarrolla en el tramo comprendido entre calles España e Ituzaingó y apunta a solucionar problemas detectados en una de las cabeceras del puente.
El secretario municipal de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó a Elonce que las tareas se ejecutan de manera preventiva para evitar daños mayores en una de las principales conexiones con el sector oeste de la ciudad.
Trabajos sobre el pavimento y los desagües
"Se están realizando tareas vinculadas al mantenimiento de la trama vial y fundamentalmente a los desagües pluviales que provocaron algunas erosiones", señaló el funcionario.
Según detalló, los trabajos incluyen la reconstrucción de cámaras que resultaron afectadas y que generaron deterioros en el pavimento. "Una vez reparadas esas estructuras se realizará una nueva pavimentación con hormigón, lo que permitirá mejorar la circulación y otorgará mayor durabilidad a la calzada", explicó.
Loréfice indicó que el objetivo es finalizar la obra antes de que las erosiones generen inconvenientes de mayor magnitud sobre la estructura del puente.
Corte total de circulación
Para permitir el desarrollo de los trabajos, el tránsito permanecerá completamente interrumpido en ese sector durante el plazo previsto de ejecución. "La circulación se corta completamente en este puente para poder trabajar sin interferencias con el tránsito vehicular", afirmó.
El funcionario explicó que la interrupción deberá mantenerse incluso una vez finalizadas las tareas principales para permitir el correcto fraguado del hormigón. "Necesitamos que el corte se mantenga durante los 20 días para garantizar que el material alcance las condiciones necesarias antes de habilitar nuevamente la circulación", agregó.
Detectaron hundimientos en la zona
La decisión de intervenir surgió luego de detectar pequeños hundimientos en las inmediaciones de la cabecera del puente. "Observamos una serie de hundimientos menores que nos llamaron la atención y nos permitieron identificar estos inconvenientes", explicó Loréfice.
El secretario aclaró que hasta el momento la estructura del puente no presentó daños, aunque remarcó la importancia de actuar preventivamente. "La idea es evitar que tengamos que realizar más adelante una obra de mayor envergadura por una afectación más importante", sostuvo.
Cambios en el recorrido de colectivos
El cierre también impactará en el transporte público urbano. Según confirmó el funcionario, la línea G deberá modificar temporalmente su recorrido mientras duren los trabajos. "Se dispuso una reorganización de los circuitos y el colectivo utilizará el otro puente habilitado para conectar con la zona oeste", indicó.
Durante el período de obras, la Línea G realizará el recorrido de ida por las calles Florentino Ameghino, Ituzaingó, Florencio Sánchez, Paraguay, Courreges y General Urquiza.
En tanto, el trayecto de vuelta se desarrollará por Bulevar Sarmiento, General Urquiza, Concordia, Montevideo, Diamante, Florencio Sánchez, Ituzaingó y Florentino Ameghino.
Además, se habilitarán paradas provisorias para facilitar el acceso de los pasajeros mientras se mantengan los cambios operativos.
En el recorrido de ida, las paradas temporales estarán ubicadas en Ituzaingó y Florencio Sánchez, y en Courreges y España. Para la vuelta, los usuarios podrán ascender y descender en Diamante y Paraguay, e Ituzaingó y Los Aromos.