Conmovedora Vigilia en el Monumento a los Caídos en Malvinas en Paraná

Una conmovedora Marcha de las Antorchas cerró con la Vigilia en el Monumento a los Caídos en Malvinas, frente a la Plaza de las Colectividades en la ciudad de Paraná, ya en los primeros minutos del miércoles.

Además de los Veteranos y los familiares de los Caídos en Malvinas, hubo una amplia participación del arco político entrerriano y municipal. Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia, y Rosario Romero, intendenta de Paraná, fueron alguno de ellos.

“Es mucha emoción en la víspera de un día muy importante para todos los argentinos y que tiene que estar siempre en el recuerdo de todos. Nunca hay que olvidarse”, expresó el mandatario provincial a Elonce. Junto con el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dejaron una ofrenda floral en el Monumento.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Foto: Elonce

David Cáceres, viceintendente de Paraná, expresó a Elonce que “acompañamos a nuestros héroes. Todos los años este acto es muy emotivo y sentimos la necesidad como pueblo de acompañar la causa. Malvinas es una de las pocas cosas que nos unen como sociedad, como pueblo. Seguiremos pidiendo por la soberanía de nuestro país y de las islas”.

David Cáceres, viceintendente de Paraná.

Por su parte, Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dijo que “no hay que olvidar. Hemos vivido momentos muy emocionantes. Escuchar al veterano de Malvinas hablándoles a todos me emocionó, como así también el fragmento de la locución que hizo el jefe antes de desembarcar. Las Malvinas son argentinas para siempre y no hay que olvidar eso. Había directivas de cuidar al ciudadano porque eran, son y serán argentinos”.

Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad y Justicia provincia. Foto: Elonce.

En esa época “era mi primer año como oficial de Policía. Era voluntario. Íbamos a ir todos, nos habíamos anotado. Recién habíamos egresado de la academia. Fueron meses de mucho sufrimiento, sobre todo por las personas que murieron en los enfrentamientos. Hoy no hay que olvidar, hay que recordar”.

Emotivos testimonios de la gente que acompañó la Marcha de Antorcha en Paraná

“Es una marcha muy conmovedora. Los caídos están vivos y presentes acá, con nosotros en esta marcha”, dijo un hombre.

Otro, por su parte, expresó que “es la primera vez que participo de la marcha. He venido otras veces al monumento. Es muy emotivo. Venimos a acompañar a un cuñado”.

Una mujer indicó que “es una noche especial la de hoy, tenemos que estar unidos. Mi hermano es héroe de Malvinas, es Emerio Peltzer”.

Claudio Puntel, referente de Agmer, participó de la marcha y expresó: “recordamos a nuestros héroes y sostenemos el compromiso de volver a Malvinas sin pasaportes. Queremos que una vez por todas las Malvinas vuelvan a ser argentinas. El pueblo argentino defiende la causa de Malvinas”.

“Estamos muy emocionados. Declaramos de interés la semana de Malvinas y participamos de todos los eventos”, indicaron.

También hubo presencia de niños de primaria, precisamente de Santo Domingo Savio y del Instituto Cristo Redentor, acompañados por sus familiares.

“No tenemos que renunciar al reclamo”, comentó un hombre que estuvo por primera vez en la Vigilia por Malvinas este martes por la noche.

Asimismo, una mujer que es viuda de un Veterano de Malvinas exclamó: “Los recuerdos siguen siendo los mismos y los valores que rescatamos de todo esto siguen siendo los mismos”. “El recuerdo de los Veteranos es importante y es bueno recordarlos, acotó otro hombre.

Vigilia 43º aniversario de la Guerra de Malvinas

Postales de la Vigilia

