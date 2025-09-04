Choque y vuelco sobre Ruta 12: “No hay por dónde retomar”, apuntó intendente

Una camioneta Toyota Hilux y un automóvil colisionaron este jueves al mediodía sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del laboratorio Eriochem en Colonia Avellaneda. Como consecuencia del accidente, uno de los vehículos volcó con las cuatro ruedas hacia arriba. Tras el siniestro, ambos conductores requirieron atención médica y fueron trasladados al hospital San Martín de Paraná.

El intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, se refirió a la situación vial del sector y señaló a Elonce que “es gestión de mucho tiempo y diálogo en distintos aspectos el hecho de que es un sector urbano con una ruta nacional, lo cual requiere que Vialidad Nacional transfiera su gestión al ejido municipal para intervenir en la prevención vial”.

Ariel Weiss, intendente de Colonia Avellaneda (foto Elonce)

Weiss explicó que la ruta presenta deficiencias de infraestructura y la falta de colectoras. En ese sentido, apuntó que “hay máximas de velocidades que no se respetan y muchos conductores doblan en U porque no hay por dónde retomar”. “Los automovilistas deben transitar kilómetros para bajar en un sector urbano, porque la ruta no tiene ningún punto de sobrepaso hacia la izquierda o de giro en U”, detalló.

El jefe comunal explicó que la gestión de Ruta Nacional 12 depende de Vialidad Nacional y, en ese sentido, resaltó la importancia de que su administración se traslade al municipio para implementar medidas de prevención, como semaforización, control de velocidad e iluminación, con el objetivo de evitar futuros siniestros. “Es imperiosa la necesidad de que Vialidad Nacional y demás organismos nacionales comprendan que deben ocuparse de estos casos”, concluyó.

