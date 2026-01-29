CEMENER promueve el cuidado de la piel y la salud: habrá una jornada de concientización en Club Neuquén

REDACCIÓN ELONCE
El próximo sábado 31 de enero, desde las 17.30, el Club Neuquén será escenario de una jornada de concientización sobre la importancia de la salud y el cuidado de la piel, organizada por CEMENER, un espacio que se dedica principalmente al diagnóstico, tratamiento y la asistencia profesional en la investigación de enfermedades oncológicas, cardíacas y neurológicas entre otras.
En el marco de esta campaña, CEMENER recorrió varias piletas de la región, promoviendo la educación sobre el uso adecuado de protector solar y los riesgos de la exposición al sol en horarios pico, es decir, entre las 11 y las 16. Además, ofrecerán actividades recreativas y educativas para toda la familia. Los más pequeños tendrán la oportunidad de participar en juegos y también en una dinámica donde podrán expresar, a través del dibujo, su visión sobre lo que representa una "buena vida".
Marianela Pacheco, gerente general de CEMENER, destacó a Elonce: "Nuestro objetivo es generar conciencia sobre los cuidados de la piel, especialmente en esta época del año en que las personas se exponen al sol durante las jornadas de pileta. Queremos llegar a la comunidad con información valiosa, pero también con una propuesta de entretenimiento para toda la familia".
La actividad, que se llevará a cabo de manera gratuita para todos los socios del club, está abierta también para quienes no son miembros. Para los vecinos de Paraná y alrededores, el costo de entrada será reducido en un 50%, lo que permitirá disfrutar del predio del Club Neuquén, que cuenta con parrillas, cantina, y espacios verdes ideales para un día de pileta en familia, dijo Andrea Sanfilipo.
Inés, por su parte, subrayó la importancia de este tipo de acciones comunitarias: "Es un honor para nosotros abrir las puertas del club para esta actividad, que no solo fomenta la salud, sino también el disfrute y la convivencia. Esperamos recibir una gran cantidad de personas, ya que los fines de semana, especialmente los sábados, es cuando más público tenemos".
La jornada será también una oportunidad para conocer las mejoras realizadas en las instalaciones del club durante el último año. La subcomisión de piletas ha trabajado arduamente en tareas de parquizado, mantenimiento de las instalaciones y, sobre todo, en la renovación del sistema de filtros de la pileta, un anhelo que se concretó gracias al esfuerzo conjunto de los socios.
El evento está diseñado para toda la familia, por lo que se invita a vecinos, amigos y socios del club a sumarse a la actividad, disfrutar del espacio y aprender más sobre cómo cuidar la piel durante el verano. No solo se trata de concientización, sino también de pasar un día diferente, rodeados de actividades y, por supuesto, disfrutando de la pileta.
