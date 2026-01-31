Balneario Thompson: guardavidas piden mayor conciencia ambiental

Basura y limpieza. Durante una jornada marcada por el buen clima y concurrencia, el Balneario Thompson mostró su mejor cara en las primeras horas del día. Sin embargo, no todo es disfrute. Desde el equipo de guardavidas alertaron a Elonce sobre una problemática que se repite, especialmente los fines de semana. “Nos llama la atención la cantidad de mugre que hay. Todos los días hacemos un trabajo de limpieza. Llamamos a que la gente cuide, que traiga su bolsita, guarde su residuo y después lo tire en los tachos. No cuesta nada”, indicó Matías.

Limpieza como prevención y cuidado colectivo

Quienes recorren el lugar temprano pueden notar un espacio ordenado y limpio, producto del esfuerzo diario del personal. La limpieza también cumple una función clave en la seguridad. “Aparte es una manera de prevenir accidentes, porque por ahí encontramos botellas rotas de vidrio rotas que son peligrosas”, evidenció.

El trabajo comienza desde muy temprano. “Cambiamos todas las bolsas cuando llegamos”, aseguró.

Conductas reiteradas y educación ambiental

Entre los residuos más frecuentes, hay algunos que preocupan especialmente como colillas de cigarrillo y sobrecitos de jugo. Instaron a "llevárselos". El mensaje apunta a la convivencia y al ejemplo familiar.

Desde la organización recuerdan que hay sectores habilitados para mascotas. “Hay un sector permitido para los animals. Vengan con la correa y junten sus residuos”, solicitó el guardavidas.

Horarios, servicios y compromiso

El servicio de guardavidas funciona de manera permanente de 8 a 20. Además de seguridad, se brindan servicios para una mejor experiencia. “Tenemos nuestro puesto, pueden venir a buscar sombrillas y reposeras”, finalizó.