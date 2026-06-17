Avanza la restauración de esculturas patrimoniales en el Parque Urquiza

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná avanza con los trabajos de restauración de diversas esculturas emplazadas en espacios públicos de la ciudad, en el marco de un convenio de colaboración con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
La Municipalidad de Paraná avanza con los trabajos de restauración de diversas esculturas emplazadas en espacios públicos de la ciudad, en el marco de un convenio de colaboración con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).
Las tareas se desarrollan actualmente en la Cuesta de Izaguirre, uno de los miradores más emblemáticos de la capital entrerriana, donde estudiantes de la Escuela de Artes Visuales participan activamente en la recuperación de obras que presentan un importante deterioro producto del paso del tiempo.
Joaquín Arijón, subsecretario de Cultura, explicó que la iniciativa surgió a partir de un acuerdo entre el municipio y la casa de estudios. "Los materiales son puestos por el municipio y la mano de obra, en este caso, es hecha por estudiantes. Puntualmente trabajan sobre esculturas en espacio público", detalló a Elonce
Según indicó, la primera etapa contempla la restauración de cuatro esculturas y ya registra un avance cercano al 80 por ciento. "Se generó un convenio justamente para poder refaccionar este lugar", sostuvo.
Uno de los aspectos destacados del proyecto es el trabajo de investigación previo realizado por los estudiantes y docentes involucrados. Arijón señaló que las esculturas habían perdido gran parte de sus características originales, especialmente en lo referido a los colores.
"Lo que se hizo fue un trabajo de investigación de los estudiantes en conjunto con el municipio, donde tuvimos que buscar las fotos originales de las esculturas para devolverle también los colores correspondientes", explicó.
El proceso incluyó además consultas con los propios artistas autores de las obras o con personas vinculadas a ellos. "Los artistas hicieron un trabajo de investigación para ver bien cómo estaban hechas, qué tipo de azul, qué tipo de amarillo, qué tipo de color tenían", remarcó.
Asimismo, destacó que la restauración busca respetar estrictamente la concepción original de cada pieza. "No es que hemos decidido pintar de azul determinada obra porque fue a gusto, sino que hubo un trabajo de investigación, de conversación con el artista y un paralelismo para encontrar ese equilibrio justo en el desarrollo de la obra", afirmó.
Entre las esculturas incluidas en las distintas etapas del programa se encuentran "Resurgimiento", "Estructura Figurativa", "Homenaje al Pescador", "Los Cardinales", "Luces y Sombras" y "Apacheta de Ofrendas".
Arijón valoró además la recepción que tiene la propuesta entre los vecinos que frecuentan el sector. "Se genera una apropiación muy interesante de lo que se genera en el espacio público. Los vecinos y las vecinas de la ciudad frenan en este espacio, se quedan tomando unos mates con los chicos y preguntan cómo viene siendo el proceso de restauración", comentó.
El funcionario destacó que la iniciativa responde a una decisión de la gestión municipal de fortalecer y recuperar espacios de encuentro comunitario. "El espacio público hay que cuidarlo entre todos porque es importantísimo para el quehacer en comunidad y para el vivir en comunidad", expresó.
Durante la entrevista también se hizo referencia a los daños sufridos por algunas esculturas a causa del vandalismo. Arijón convocó a la comunidad a colaborar con la preservación del patrimonio cultural local. "Invitamos a la comunidad a apropiarse, a disfrutar estas obras, a no vandalizarlas y a cuidar el espacio que es de todos los vecinos de la ciudad para que se pueda seguir disfrutando este lugar que es tan hermoso", concluyó. Elonce.com