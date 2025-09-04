Avanza el saneamiento del arroyo Las Viejas y buscan recuperar el ingreso al río desde El Thompson

REDACCIÓN ELONCE
Avanza en Paraná la sistematización, saneamiento e integración del arroyo Las Viejas y se prevé que los trabajos estén concluidos en octubre. La obra, que había iniciado con financiamiento nacional, quedó bajo responsabilidad del municipio desde diciembre de 2023, tras la interrupción de los aportes de la Nación.
La intendenta Rosario Romero destacó a Elonce que el municipio financia la obra con recursos propios y que se trata de un trabajo clave para la ciudad. “Es fundamental porque permitirá que la principal playa de la ciudad, el balneario Thompson, pueda estar en condiciones de ser utilizada esta temporada”, explicó.
El saneamiento incluye la instalación de filtros biológicos que facilitarán la limpieza permanente, nuevas calles de ingreso y egreso al balneario y tareas de embellecimiento de la zona. Además, la intervención integra barrios, clubes, la universidad y espacios de uso comunitario.
"Nuestro trabajo no se centra solo en la obra en sí, sino también en integrar socioambientalmente a las poblaciones del sector a la trama urbana. Desde la Secretaría de Planificación e Infraestructura impulsamos una gestión participativa, intercambiando con los vecinos y diseñando estrategias según cada territorio. La nueva infraestructura modificará la dinámica poblacional, por lo que es necesario incorporar a la comunidad en el proceso, tanto en aspectos materiales, como la delimitación de lotes, como en los simbólicos, a partir del consenso sobre los espacios públicos", completó Yanina Ramírez, responsable del área social de la Unidad Ejecutora Municipal.
En la oportunidad, vecinos resaltaron el impacto positivo de la obra en la fisonomía de la zona. “Hace 20 años esto era un sanjón impenetrable. Hoy el cambio es notable para los barrios Almendral, Túnel y Thompson”, valoró Mario Catrín, vecino del lugar.
Por su parte, el exintendente Adán Bahl remarcó que el proyecto nació con el objetivo de recuperar la playa del balneario Thompson y que, una vez finalizado, permitirá volver a disfrutar del río Paraná sin inconvenientes ambientales. "Cuando planificamos esta iniciativa hace dos años, sabíamos que era necesario continuar la obra, aunque no imaginábamos que el gobierno nacional dejaría de financiarla ni que la provincia aportaría los recursos para sostenerla. Gracias a una gestión ordenada, hoy se ejecuta con el aporte de los ciudadanos de Paraná. Se trata de una obra hidráulica y ambiental que permitirá sanear el arroyo Las Viejas, conectar al sistema cloacal a instituciones y vecinos, y recuperar el balneario Thompson, con la expectativa de que el próximo verano vuelva a ser utilizado como hace 30 años", ponderó el candidato a legislador nacional por el espacio Fuerza Entre Ríos.
Desde la gestión municipal, además, pidieron la colaboración de los vecinos para mantener limpios los arroyos y evitar arrojar residuos en los cursos de agua.