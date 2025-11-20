 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Panorama municipal
Espacio Institucional Municipalidad de Paraná

Las infancias brillaron en la muestra anual de la Escuela Municipal Circo Larrisa

Niños y niñas presentaron el espectáculo “Había una vez…”, en el marco del cierre anual del espacio educativo. Se trata de un proceso diverso y enriquecedor que se afianza en la formación de artistas de diferentes edades.

20 de Noviembre de 2025

Niños y niñas presentaron el espectáculo “Había una vez…”, en el marco del cierre anual del espacio educativo. Se trata de un proceso diverso y enriquecedor que se afianza en la formación de artistas de diferentes edades.

La Escuela Municipal de Circo Larrisa cumplirá en 2026 sus dos décadas de un espacio dedicado a la formación de jóvenes artistas en la ciudad, dado que ofrece una propuesta integral que abarca diversos lenguajes de la disciplina circense. A través de sus talleres, los niños y niñas tienen la oportunidad de acercarse a la magia del circo, desarrollar habilidades físicas y creativas.

“Se trabaja siempre desde la cercanía, desde el respeto mutuo de las infancias y sus docentes. Se respeta el proceso y el tiempo de aprendizaje de cada uno; son edades diferentes entre sí para trabajar en un aprendizaje específico”, valoró la directora de Formación Cultural, Rocío Panozzo, para agregar: “Vienen chicos de los barrios cercanos, pero también llegan familias de otros puntos de la ciudad. Hay que poner en valor nuestra escuela, porque se hace un trabajo increíble y esto es gratuito, accesible a cualquier persona que quiera acercarse”.

Uno de los docentes de la Escuela, Felipe Satto, rescató la experiencia formativa durante el 2025: “El circo y el arte es comunidad y es familia. Es compartir la expresión y compartir el espacio, no sólo lo artístico, sino lo comunitario, lo social y lo afectivo. Es muy importante poder sostener este espacio”.

La formación se desarrolla durante todo el año a través de talleres que integran cinco grupos: Semillero (hasta 5 años), Germinador (6 y 7 años), Integral (8 a 11 años), Adolescentes (12 a 15 años) y Adultos (desde los 16 años). Cada instancia propone un recorrido acorde a las edades y experiencias, con el acompañamiento de docentes especializados.

Las muestras de fin de año ponen en escena el proceso creativo y el camino recorrido por cada grupo, y reflejan el crecimiento sostenido de la disciplina circense dentro de la agenda cultural municipal.

Las infancias brillaron en la muestra anual de la Escuela Municipal Circo Larrisa
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso