La Travesía del Paraná reunió a 160 nadadores

La tercera edición de la competencia reunió a participantes de distintas provincias argentinas y de Uruguay, que desafiaron las aguas abiertas en pruebas de 7,5 y 2,5 kilómetros. La llegada fue en el balneario municipal, donde familiares y público acompañaron el cierre de la jornada.
La tercera edición de la Travesía del Paraná reunió este sábado a 160 nadadores que se animaron a desafiar las aguas del río en una competencia que marcó el cierre de la temporada fría y el comienzo de la etapa estival. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Paraná junto a organizaciones vinculadas a la natación, contó con participantes de distintas provincias argentinas y de Uruguay.
La competencia se desarrolló en dos distancias: 7,5 kilómetros, con largada desde Puerto Barrancas, y 2,5 kilómetros, con partida desde el balneario Thompson. Ambas pruebas tuvieron como punto de llegada el balneario municipal, donde familiares, amigos y público acompañaron el arribo de los competidores durante la tarde.
“Es una carrera de aguas abiertas que cierra la temporada fría e inaugura la etapa estival. Estamos contentos con la cantidad de nadadores, lo que demuestra que es una competencia que viene creciendo y se viene instalando. Nadar en el río Paraná no es para cualquiera y esta oportunidad es grandiosa para muchos de ellos”, destacó Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes.
En ese sentido, remarcó la procedencia de los participantes y el impacto que tiene la competencia para la ciudad: “Más del 90% de los nadadores no son de la ciudad y este tipo de evento consolida a Paraná como una plaza deportiva”.
Arbitelli agregó que la realización de la Travesía responde también a una manera de entender la gestión deportiva: “Como impulsa la intendenta Rosario Romero, tenemos que ser un Estado facilitador y, en este caso, trabajando con distintas organizaciones para diagramar la Travesía”.
Por su parte, Edelmiro Morán, representante de Natación Río Uruguay, entidad que participó y controló la competencia, destacó el crecimiento de la propuesta. “Tener un crecimiento de más de 50 nadadores en un año es significativo. Lo importante de la competencia es la federalización, porque vienen de distintas partes del país y de países vecinos. Estamos satisfechos por todo lo acontecido y organizado junto a la Municipalidad”, señaló.
Entre los protagonistas de la jornada estuvo María Reynoso, primera mujer en completar los 7,5 kilómetros. “Fue una carrera linda, que se disfrutó. Se hizo un buen trabajo; a lo último hubo que hacer más fuerza porque el agua te lleva, pero se llegó bien. Una muy buena organización, algo que se disfruta cuando es así. Además, está bueno que se sume más gente a estas travesías”, sostuvo.
También se destacó la participación de Mauricio Arias, oriundo de Formosa, quien fue el primero en arribar entre todos los competidores de los 7,5 kilómetros. “Fue mi segunda Travesía, una experiencia muy linda donde el río y el viento acompañaron y además fue un gran desafío porque hubo más competidores que el año pasado. Además, se ve que está bien organizado, con guardavidas, seguridad y demás”, contó.
En la prueba de 2,5 kilómetros, Natalia Luna, de Córdoba, se quedó con el primer puesto entre las mujeres con traje de neopreno. “Estoy emocionada porque es mi segunda experiencia en aguas abiertas, la primera en río, y es algo que me encanta. La organización fue espectacular porque no te sentís sola en el agua”, expresó.
Los ganadores
7,5 kilómetros
Varones - traje: Mauricio Arias
Varones - cuero: Facundo Bertoncini
Damas - traje: Daniela Corrales
Damas - cuero: Lucía Reynoso
2,5 kilómetros
Varones - traje: Hernán Bianchini
Varones - cuero: Pablo Funoll
Damas - traje: Natalia Luna
Damas - cuero: Micaela Centurión