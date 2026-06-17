La Feria en tu Barrio sigue creciendo: esta semana recorre tres puntos con alimentos a precios populares

El programa impulsado por la Municipalidad estará presente en Rocamora, Bajada Grande y Plaza Sáenz Peña entre el miércoles 17 y el sábado 20 de junio, de 8 a 12:30 hs. La propuesta lleva 75 barrios alcanzados.
El programa genera espacios de comercialización para emprendedores, productores y cooperativas locales y acerca alimentos frescos y de calidad a precios populares a distintos puntos de la ciudad. La oferta habitual incluye carnes, verduras, frutas, lácteos, huevos, miel, dulces, panificados y yerba, entre otros productos.
Las jornadas se desarrollarán en tres locaciones: el miércoles 17 de junio en Plaza España del barrio Rocamora (Vecinal Rocamora); el jueves 18 en Bajada Grande, en el predio lindante al Centro de Salud; y el sábado 20 en Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay. Todos los puntos funcionarán de 8 a 12:30 hs.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó el alcance que tiene la iniciativa dentro de la gestión municipal. "Esta política pública que propone la gestión de la intendenta Rosario Romero ha tenido un trabajo sostenido desde el comienzo de la gestión que se evidencia en los más de 75 barrios de la ciudad alcanzados”, señaló.
El funcionario también resaltó el impacto concreto del programa en los vecinos y en los productores locales. "Esta iniciativa no solo fortalece las ventas de nuestros emprendedores, sino que también cuida el bolsillo de los paranaenses", afirmó.
La Feria en tu Barrio funciona como un canal de venta directa donde se benefician tanto los paranaenses como los productores y emprendedores, que disponen de un espacio para comercializar sus elaboraciones.