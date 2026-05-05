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El Club Tech puso en marcha su segunda edición

El Municipio renueva la apuesta a un espacio de educación no formal para infancias y adolescencias, asociado al aprendizaje de experiencias de programación, pensamiento computacional y robótica. En esta instancia el lema de trabajo es “Ciudades del Futuro”.

5 de Mayo de 2026

El Municipio renueva la apuesta a un espacio de educación no formal para infancias y adolescencias, asociado al aprendizaje de experiencias de programación, pensamiento computacional y robótica. En esta instancia el lema de trabajo es “Ciudades del Futuro”.

La Municipalidad de Paraná consolida políticas públicas vinculadas a la educación y la inclusión de las nuevas generaciones a través del aprendizaje de programación, la creación de dispositivos tecnológicos y despertar vocaciones tempranas en el campo de la ciencia.

El jefe de Gabinete de Secretarías de Estado, Santiago Halle, visitó el Distrito del Conocimiento y participó de la bienvenida a las familias del grupo de adolescentes de 14 a 16 años. En relación a la propuesta sostuvo: “Es una marca de la gestión y de Paraná, porque confiamos en nuestros gurises, en el futuro de la ciudad. Paraná tiene mucho potencial, que tiene que ir de la mano con el conocimiento, la tecnología”.

Los programas Club Tech y Colonia Tech refuerzan el compromiso por sostener políticas públicas vinculadas a la economía del conocimiento y la educación desde los espacios de educación no formal que existen dentro del Municipio, con propuestas de alto nivel.

“En esta segunda edición, nuestro lema de trabajo este año está orientado a las ciudades del futuro, pensando siempre en los ejes de gestión, en una Paraná Sostenible, en una ciudad inteligente. La invitación está orientada a que los gurises trabajen en desafíos concretos y reales de nuestra ciudad.”, subrayó la coordinadora del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay.

Más de 250 chicos y chicas serán protagonistas de la segunda edición del Club Tech 2026
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