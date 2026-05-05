Abrieron las inscripciones para participar de una nueva edición de Sabores del Litoral

La inscripción se habilitó este lunes y permanecerá abierta hasta el 10 de mayo. Pueden postularse elaboradores, productores, comerciantes, cooperativas y pymes de la ciudad que ofrezcan alimentos elaborados, envasados o embotellados.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, explicó: “Sabores del Litoral es, dentro de la política de promoción de la comercialización que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero, una línea específica orientada al sector emprendedor gastronómico. Se buscan alimentos elaborados que no requieran cocción en el lugar, es decir, productos finales que puedan ser envasados o embotellados, con la idea de generar un espacio tipo almacén donde el público pueda adquirir desde hierbas y conservas hasta cerveza enlatada y vinos de producción local y regional”.
Respecto a la convocatoria, señaló: “Está dirigida a elaboradores, productores, comerciantes, cooperativas y pymes de la ciudad. No nos limitamos únicamente a la producción local, sino que buscamos ampliar el enfoque y la diversidad de la propuesta”.
Asimismo, indicó: “Este evento, que tradicionalmente se realizaba en Semana Santa, lo estamos proponiendo para el fin de semana del 25 de mayo, aprovechando la efeméride y, al igual que en otras fechas, promoviendo la producción de gastronomía típica”.
En relación con la modalidad, anticipó que se espera la participación de alrededor de 40 emprendimientos que ofrecerán alimentos envasados y listos para el consumo. “Algunos productores locales tendrán un rol destacado, como la producción hortícola del Parque Hortícola Municipal, y se complementará con una propuesta gastronómica en el exterior del espacio”, agregó.
La inscripción es completamente online y constituye un requisito para la evaluación de los postulantes. “No es necesario acercarse a ninguna oficina. Todo el proceso se realiza de manera digital y luego se establece un orden de mérito, buscando ampliar las oportunidades de trabajo y garantizar una oferta variada”, concluyó Bustamante.
¿Cómo inscribirse?
El formulario está disponible en paraná.gov.ar/convocatorias y en el siguiente enlace directo aquí
Plazo: del lunes 4 al 10 de mayo.