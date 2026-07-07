Tres recetas dulces para hacer en casa: tacos, tarta de arándanos y caracoles de chocolate

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once volvió con una nueva edición repleta de sabores, ideas y consejos para la repostería casera. El chef Sebastián Celecias preparó tacos dulces, una tarta de arándanos y leche condensada y unos originales caracoles de chocolate junto a Danisa Todoro.
La Cocina del Once presentó una nueva emisión de su tradicional ciclo gastronómico por Elonce con tres propuestas pensadas para quienes disfrutan de preparar postres en casa. Bajo la conducción de Danisa Todoro y con el chef Sebastián Celecias al frente de la cocina, el programa ofreció recetas sencillas, coloridas y con ingredientes fáciles de conseguir.
Como en cada edición, el espacio combinó cocina en vivo, explicaciones paso a paso y consejos prácticos para lograr excelentes resultados. El chef compartió técnicas simples para que cualquier persona pueda elaborar preparaciones atractivas sin necesidad de contar con experiencia profesional.
En esta oportunidad, el menú estuvo dedicado a la repostería y reunió tres opciones ideales para compartir en familia o preparar para una merienda especial: tacos dulces, una tarta de arándanos con leche condensada y unos simpáticos caracoles elaborados con pionono, dulce de leche y chocolate.
Tacos dulces con una presentación original
La primera elaboración fueron unos llamativos tacos dulces, una propuesta que combina una masa de pionono de chocolate con un relleno a elección de crema batida o dulce de leche.
Para la preparación, Sebastián Celecias explicó que la clave está en batir los huevos con azúcar, miel y esencia de vainilla hasta alcanzar el denominado "punto letra". Luego se incorporan la harina y el cacao con movimientos envolventes para conservar el aire de la mezcla antes de llevarla al horno durante entre ocho y diez minutos.
Una vez listo el pionono, el chocolate cobertura fundido permite formar la clásica estructura del taco. Tras dejar endurecer el chocolate, solo resta rellenar con crema o dulce de leche y decorar con confites, caramelos o frutas frescas, logrando un postre divertido y muy atractivo para los más chicos.
Una tarta cremosa con arándanos y leche condensada
La segunda receta del programa fue una tarta de arándanos y leche condensada, una alternativa rápida que comienza con una base elaborada únicamente con galletitas trituradas y manteca fundida.
El relleno combina leche condensada, un huevo entero, tres yemas, arándanos, esencia de vainilla y fécula de maíz. Todos los ingredientes se procesan hasta obtener una mezcla homogénea que luego se vierte sobre la base antes de cocinar en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente media hora.
Después del enfriado completo, la tarta se decora con crema batida y arándanos frescos, logrando un postre de textura suave y un equilibrado contraste entre el dulzor de la leche condensada y la acidez natural de la fruta.
Caracoles de chocolate para sorprender
El cierre del programa estuvo dedicado a una propuesta especialmente pensada para los más pequeños. Los caracoles de chocolate se preparan a partir de un pionono de vainilla relleno con abundante dulce de leche, que luego se enrolla y se corta en rodajas.
Cada porción se baña con chocolate cobertura derretido y se decora utilizando bombones blancos, cubanitos y pequeñas piezas de masa para cubrir tortas que permiten dar forma a los ojos y las antenas, convirtiendo cada preparación en un personaje divertido.
A través de propuestas accesibles, explicaciones claras y preparaciones pensadas para toda la familia, La Cocina del Once continúa acercando ideas para disfrutar de la cocina casera y animarse a crear postres con una presentación original y un sabor irresistible.