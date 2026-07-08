Recetas del 9 de Julio: La Cocina del Once preparó un menú patrio con locro, empanadas y mazamorra

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó un menú patrio con locro, empanadas y mazamorra, con una preparación completamente casera. Ingredientes y paso a paso para celebrar el 9 de Julio.
Las recetas del 9 de Julio fueron las protagonistas de una nueva edición de La Cocina del Once, que este miércoles volvió a reunir gastronomía, tradición y productos regionales en un programa especial pensado para celebrar el Día de la Independencia.
La conductora Danisa Todoro recibió a la cocinera Lorena Sánchez, de Lorena Cocina Artesanal, quien elaboró un completo menú patrio con platos clásicos de la cocina argentina.
La propuesta, acompañada por Carnicerías Vital, incluyó un Gran Locro Patrio, Empanadas de Carne Salada, Empanadas de Carne Dulce y una Tradicional Mazamorra, preparaciones que forman parte de las mesas familiares durante las fiestas patrias.
Como en cada emisión, los televidentes pudieron seguir paso a paso la elaboración de cada receta, conocer los ingredientes necesarios y acceder a consejos prácticos para replicarlas en sus hogares con productos accesibles y una preparación completamente casera.
El locro, protagonista de la mesa patria
El Gran Locro Patrio del 9 de Julio volvió a ocupar el lugar central del programa por tratarse de uno de los platos más representativos de la gastronomía argentina. Lorena Sánchez explicó que la clave está en la cocción lenta, el buen desgrasado de las carnes y la combinación de ingredientes tradicionales.
La receta, pensada para 10 porciones, lleva 1 kilo de maíz colorado pisado, 1 kilo de carne vacuna, 1 kilo de carne de cerdo, 1 kilo de chorizos frescos, 1 kilo de cuerito, 1 kilo de patitas de cerdo, 200 gramos de panceta (opcional), 1 kilo de zapallo, zanahorias, cebollas, morrones, ajo, papas o batatas, tomate triturado, perejil, aceite o grasa, además de sal, pimentón y otros condimentos.
El procedimiento comienza con el remojo del maíz durante ocho horas. Luego se cocina aproximadamente dos horas, incorporando el zapallo a mitad de cocción.
En paralelo se prepara un sofrito con cebolla, zanahoria, ajo, morrones y tomate, al que luego se agregan las carnes previamente hervidas y desgrasadas, las papas o batatas y los condimentos. Finalmente se incorpora el maíz para completar una cocción lenta hasta lograr un locro espeso y bien integrado.
Dos versiones de empanadas para compartir
Otra de las propuestas fueron las Empanadas de Carne Salada, una receta tradicional para 24 unidades, elaborada con 1 kilo de carne picada, 700 gramos de cebolla, dos morrones, aceitunas, huevos duros, cebolla de verdeo, tapas para empanadas, grasa vacuna y condimentos como sal, pimienta, comino y pimentón.
Para prepararlas se rehogan las verduras, se incorpora la carne, se condimenta y, una vez frío el relleno, se agregan los huevos, las aceitunas y el verdeo antes de armar las empanadas, que pueden cocinarse fritas o al horno.
La cocinera también mostró las tradicionales Empanadas de Carne Dulce, cuya preparación incorpora 150 gramos de azúcar, especias surtidas y, de manera opcional, pasas de uva, logrando un relleno característico de algunas regiones del país.
Mazamorra, un clásico de la cocina criolla
El menú patrio se completó con una Mazamorra Tradicional, uno de los postres más antiguos de la cocina criolla argentina y habitual en las celebraciones patrias.
La preparación requiere 500 gramos de maíz pisado, agua, azúcar, leche o crema, esencia de vainilla y canela. El procedimiento consiste en hervir el maíz hasta que quede tierno y servirlo acompañado por los ingredientes elegidos, pudiendo disfrutarse tanto caliente como frío.
Con esta propuesta, La Cocina del Once volvió a combinar tradición, gastronomía y recetas accesibles para que las familias puedan celebrar el Día de la Independencia con sabores típicos argentinos, rescatando preparaciones que forman parte del patrimonio culinario nacional y que continúan transmitiéndose de generación en generación.