Recetas de La Cocina del Once: cómo preparar hummus, risotto de osobuco y alfajores santafesinos

REDACCIÓN ELONCE
Una nueva edición de La Cocina del Once presentó un menú pensado para compartir en familia. El ciclo gastronómico de Elonce mostró paso a paso cómo preparar hummus con tablita, risotto de osobuco y alfajores santafesinos.
Recetas de La Cocina del Once volvieron a captar la atención de los amantes de la gastronomía con una nueva edición del tradicional ciclo de Elonce. En esta oportunidad, el cocinero Leonardo López elaboró un menú completo compuesto por una entrada de hummus con tablita, un plato principal de risotto de osobuco y un postre de alfajores santafesinos.
Como es habitual, la propuesta combinó cocina en vivo, consejos prácticos y preparaciones accesibles para realizar en el hogar. Los platos se destacaron por utilizar ingredientes fáciles de conseguir y técnicas sencillas, ideales para una comida especial durante el fin de semana.
La emisión permitió conocer no sólo el proceso de elaboración, sino también detalles y recomendaciones para lograr mejores resultados en cada preparación.
Una entrada simple y llena de sabor
La propuesta comenzó con un hummus con tablita. Para su elaboración se utilizaron 500 gramos de garbanzos cocidos, un diente de ajo, jugo de limón, sal, 300 mililitros de agua, curry y comino.
El procedimiento inició procesando el ajo picado junto con el jugo de limón y una pizca de sal. Tras dejar reposar la mezcla durante cinco minutos para suavizar el sabor del ajo, se incorporó la base del hummus y se procesó hasta obtener una pasta espesa.
Posteriormente, se agregaron los garbanzos, el comino y un generoso chorro de aceite de oliva. Mientras la preparación continuaba procesándose, se añadió agua helada de manera gradual hasta conseguir una textura cremosa y sedosa. Finalmente se ajustó la sal y el limón según el gusto.
Risotto de osobuco como plato principal
La propuesta principal fue un risotto de osobuco elaborado con un kilogramo de osobuco, 300 gramos de arroz carnaroli o fortuna 00000, una cebolla, una zanahoria, 150 mililitros de vino blanco, un litro de caldo, 50 gramos de manteca y 50 gramos de queso rallado.
La preparación comenzó con el dorado del osobuco, que luego fue cocinado lentamente hasta alcanzar una textura tierna. Paralelamente se sofrieron la cebolla, la zanahoria y el apio para aportar sabor a la base del plato.
Luego se incorporó el arroz y se lo nacaró antes de sumar el vino blanco. Una vez evaporado el alcohol, se agregó el caldo caliente en pequeñas cantidades, revolviendo constantemente. La preparación se completó con manteca y queso rallado para aportar cremosidad y sabor.
Un clásico santafesino para el final
Como cierre del menú, Leonardo López elaboró alfajores santafesinos. La receta incluyó 250 gramos de harina, 40 gramos de manteca o grasa, dos yemas, un huevo, alcohol de anís o vinagre, 500 gramos de dulce de leche y 500 gramos de dulce de leche repostero.
Para el glasé real se utilizaron 100 gramos de azúcar común, 25 gramos de agua, una clara de huevo, unas gotas de jugo de limón y 100 gramos de azúcar impalpable.
La masa se preparó mezclando harina, manteca, yemas y leche. Luego se dejó descansar durante 30 minutos antes de estirarla finamente y cortar los discos. Tras una cocción breve en horno, las tapas se rellenaron con dulce de leche formando varias capas.
El toque final llegó con el tradicional baño de glasé, que aportó la terminación característica de uno de los postres más representativos de la gastronomía santafesina.