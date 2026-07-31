La Cocina del Once: sopa crema de calabaza, lasaña y crumble de manzana para el fin de semana

REDACCIÓN ELONCE
Una nueva edición de La Cocina del Once presentó un menú casero con sopa crema de calabaza asada, lasaña y crumble de manzana. El chef Leonardo López compartió ingredientes, procedimientos y consejos para preparar cada receta.
La Cocina del Once volvió a ofrecer una propuesta gastronómica pensada para disfrutar en familia con un menú completo que reunió recetas clásicas, ingredientes accesibles y preparaciones sencillas.
En esta nueva edición del tradicional ciclo de Elonce, el chef Leonardo López elaboró una sopa crema de calabaza asada como entrada, una lasaña casera como plato principal y un crumble de manzana ideal para acompañar el café o el mate.
Como en cada programa, la cocina en vivo permitió seguir paso a paso cada elaboración, desde la preparación de los ingredientes hasta el emplatado final. Además, el cocinero brindó recomendaciones para simplificar las recetas y obtener mejores resultados en casa.
La propuesta estuvo dirigida a quienes buscan alternativas caseras para el fin de semana, con un menú completo que combina sabores tradicionales y técnicas de fácil ejecución.
Entrada: sopa crema de calabaza asada
La primera receta fue una sopa crema de calabaza asada, una preparación simple que resalta el sabor natural del vegetal.
Para elaborarla se necesita media calabaza, polvo de ajo, caldo en cantidad necesaria, 100 mililitros de crema o leche, aceite, sal y pimienta.
El procedimiento comienza con el horneado de la calabaza hasta que quede tierna. Luego debe licuarse junto con el caldo hasta obtener una mezcla homogénea. Posteriormente se lleva nuevamente al fuego, se incorpora la crema o la leche y finalmente se rectifican los condimentos antes de servir.
Plato principal: lasaña casera
Como plato principal, Leonardo López preparó una lasaña tradicional con salsa de carne, masa casera y salsa bechamel.
Para el relleno se utilizan 400 gramos de carne picada, una cebolla, una zanahoria rallada, 500 mililitros de salsa de tomate, 500 mililitros de leche, 40 gramos de manteca, 40 gramos de harina y 100 gramos de queso parmesano rallado.
La masa se prepara con 250 gramos de harina, dos huevos, dos cucharadas de agua, sal y pimienta. Una vez formado el bollo, se estira, se corta en rectángulos o discos y se cocina durante un minuto en agua hirviendo. Después se enfría rápidamente y se reserva con un poco de aceite para evitar que las láminas se peguen.
La salsa bechamel se obtiene derritiendo la manteca, incorporando la harina y cocinándola durante un minuto. Luego se agrega la leche fría mientras se mezcla con un batidor hasta que espese y rompa el hervor.
Con todos los componentes listos, la lasaña se arma alternando capas de masa, salsa de carne, salsa blanca y queso parmesano. Finalmente se hornea durante 40 minutos a 180 grados hasta lograr una superficie dorada.
Un postre clásico con un toque cítrico
El menú concluyó con un crumble de manzana, una preparación ideal para servir tibia y acompañar con café o mate.
La receta lleva cinco manzanas, 100 gramos de azúcar, 150 gramos de harina, 100 gramos de manteca y canela.
Para la masa base se necesitan otros 100 gramos de manteca, 54 gramos de azúcar, una pizca de sal, un huevo, ralladura de medio limón, 200 gramos de harina 0000 y media cucharadita de polvo para hornear.
La elaboración comienza batiendo la manteca con el azúcar y la sal hasta obtener una mezcla cremosa. Luego se incorpora el huevo y la ralladura de limón. Aparte se mezclan la harina y el polvo para hornear, se unen con el batido y se forma una masa tierna que debe descansar en frío envuelta en film.
Para el armado del postre se cortan las manzanas, se endulzan y se acomodan en una fuente. Encima se distribuye el crumble elaborado con harina, azúcar y manteca, y finalmente se hornea durante 35 minutos a 180 grados, hasta que la superficie quede dorada y crocante.
Con estas tres preparaciones, La Cocina del Once volvió a acercar a los televidentes un menú completo, práctico y elaborado con productos de uso cotidiano, pensado para disfrutar de la cocina casera y compartir en familia.