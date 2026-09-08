La Cocina del Once presentó un show de sandwiches con dos recetas fáciles y sabrosas

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó un show de sandwiches con dos opciones clásicas para preparar en pocos minutos: panchito completo y sándwich de lomo. Ingredientes sencillos, queso fundido y pasos fáciles marcaron la propuesta gastronómica de Elonce.
La Cocina del Once presentó un show de sandwiches en una nueva edición del ciclo gastronómico de Elonce, con dos preparaciones pensadas para resolver un menú rápido, abundante y sabroso: un panchito completo con queso y papitas pay y un clásico sándwich de lomo con jamón, queso y vegetales.
Con la conducción de Danisa Todoro y la participación de Martín Hlede (@1talquecocina), el programa mostró cada procedimiento y puso el acento en algunos detalles fundamentales: cocinar correctamente las carnes, calentar los panes, lograr que el queso se funda y combinar los ingredientes sin complicaciones.
La primera propuesta fue un panchito completo, una alternativa sencilla que incorporó salchichas gruesas, preferentemente de estilo alemán, queso y el toque crocante de las papitas pay.
Panchito completo: ingredientes y preparación
Ingredientes: pan para panchos; salchichas gruesas, preferentemente tipo alemanas; queso cheddar o muzzarella; papitas pay; mayonesa, kétchup y mostaza.
Para prepararlo, primero se cocinaron las salchichas en agua caliente, aunque también pueden dorarse directamente sobre una plancha. Luego se abrieron los panes y se calentaron ligeramente para que quedaran listos para el armado.
Se colocó una salchicha dentro de cada pan y se cubrió con cheddar o muzzarella. El panchito se llevó durante unos minutos al horno o se dejó sobre una plancha tapada hasta conseguir que el queso se fundiera.
Finalmente, se incorporaron los aderezos elegidos y una porción abundante de papitas pay. La recomendación fue servirlo inmediatamente.
Sándwich de lomo completo, la segunda propuesta
El menú continuó con otro infaltable: el sándwich de lomo completo. Los ingredientes fueron pan para lomo, lomo entero, tomate, lechuga clásica, jamón cocido en fetas, queso barra en fetas, sal, pimienta y mayonesa o el aderezo elegido.
La preparación comenzó cortando el lomo en bifes de un tamaño similar al del pan. Las piezas se condimentaron con sal y pimienta y se cocinaron sobre una plancha bien caliente hasta alcanzar el punto deseado.
Sobre cada bife se colocaron las fetas de jamón y queso y se tapó durante algunos minutos para favorecer el fundido. Mientras tanto, los panes se abrieron y tostaron ligeramente antes de untarlos con mayonesa o el aderezo elegido.
El armado final del lomo
Para completar el sándwich se distribuyeron la lechuga y las rodajas de tomate sobre el pan. Encima se incorporó el lomo caliente cubierto con jamón y queso fundido, y finalmente se cerró la preparación para servirla sin demora.
De esta manera, La Cocina del Once volvió a presentar alternativas que pueden reproducirse fácilmente en casa y que no requieren procedimientos complejos.
El show de sandwiches combinó dos clásicos con diferentes posibilidades para adaptar quesos, aderezos y acompañamientos según el gusto de cada comensal.
La propuesta dejó como protagonistas al panchito completo y al sándwich de lomo, dos recetas rápidas en las que la temperatura de la plancha, el pan ligeramente tostado y el queso bien fundido marcaron la diferencia a la hora de conseguir un resultado sabroso.