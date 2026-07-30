La Cocina del Once presentó un menú completo con bruschetta, pechuga agridulce y budín de zanahoria

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once volvió con una propuesta que incluyó una bruschetta como entrada, pechuga agridulce con mix de tubérculos y cebolla como plato principal y un budín de zanahoria con frutos secos para el postre. Además, compartió el paso a paso para preparar cada receta en casa.
La Cocina del Once volvió a encender las hornallas este jueves con una nueva propuesta gastronómica que reunió tres preparaciones sencillas, elaboradas con ingredientes accesibles y pensadas para disfrutar en cualquier ocasión.
En una nueva emisión del tradicional ciclo de Elonce, conducido por Danisa Todoro y con el acompañamiento de EMPATUR, la cocina en vivo volvió a ser protagonista con un menú completo que incluyó una bruschetta como entrada, una pechuga agridulce con mix de tubérculos y cebolla como plato principal y un budín de zanahoria con frutos secos para el postre.
El programa volvió a combinar recetas fáciles de replicar en casa con productos regionales y consejos prácticos de elaboración, una fórmula que caracteriza al ciclo y que busca acercar alternativas para quienes disfrutan de cocinar con ingredientes cotidianos.
Las tres preparaciones compartieron un mismo concepto: rescatar sabores tradicionales, aprovechar productos frescos y demostrar que con técnicas simples es posible obtener platos atractivos tanto para una comida familiar como para una reunión con amigos.
Bruschetta: una entrada rápida y con productos regionales
La primera elaboración fue una bruschetta preparada sobre una rodaja de galleta de campo o pan casero, acompañada por tomates cherry confitados, queso crema y aceite de oliva entrerriano.
Ingredientes (1 porción):
- 1 rodaja gruesa de galleta de campo o pan casero (50 gramos aproximadamente).
- 75 gramos de tomates cherry.
- 50 gramos de queso crema firme.
- 30 mililitros de aceite de oliva entrerriano.
- Una pizca de azúcar.
- Sal y pimienta negra a gusto.
Para comenzar, los cocineros colocaron el aceite de oliva en una sartén y cocinaron lentamente los tomates cherry junto con el azúcar, la sal y la pimienta durante unos siete u ocho minutos, hasta que quedaron tiernos y ligeramente arrugados.
Mientras tanto, tostaron el pan sobre una plancha seca hasta obtener una textura bien crocante. Luego untaron el queso crema sobre la superficie y colocaron encima los tomates calientes. El toque final consistió en agregar una cucharadita del aceite de cocción para aportar brillo y potenciar el sabor de la preparación.
Pechuga agridulce con tubérculos y cebolla caramelizada
Como plato principal, el programa propuso una pechuga de pollo cocinada lentamente en una salsa elaborada con miel, mostaza, vino blanco y caldo, acompañada por papas, zanahorias y cebolla dorada.
Ingredientes:
- 1 pechuga de pollo.
- 20 gramos de manteca.
- 1 papa pequeña.
- 1 zanahoria pequeña.
- 1 cebolla grande.
- 1 cucharada de miel.
- 1 cucharada de mostaza.
- Sal, pimienta y orégano.
- Jugo de limón.
- 200 mililitros de caldo.
- 100 mililitros de vino blanco.[|8|]
La preparación comenzó realizando pequeños cortes superficiales sobre la pechuga para favorecer la absorción del jugo de limón, donde permaneció en reposo durante al menos media hora.
Posteriormente, se cortaron la papa y la zanahoria en rodajas y la cebolla en juliana. Los tubérculos fueron salteados en manteca hasta dorarse y se reservaron.
Luego se selló la pechuga previamente condimentada con sal y pimienta. En la misma sartén se incorporaron el vino blanco, la mitad del caldo, la miel y la mostaza. Tras evaporarse el alcohol, se agregaron nuevamente los tubérculos, el resto del caldo y orégano. La preparación continuó a fuego bajo y con la sartén tapada, controlando periódicamente el nivel del líquido.
En paralelo, la cebolla se cocinó lentamente en manteca hasta caramelizarse. Para evitar que se quemara, los cocineros recomendaron removerla cada pocos minutos y añadir pequeñas cantidades de agua cuando fuera necesario. Una vez cocida la pechuga, se sirvió acompañada por los vegetales y la cebolla dorada.
Un budín casero para el cierre dulce
El postre elegido fue un budín de zanahoria con frutos secos, una receta ideal para compartir en la merienda o como cierre de una comida.
Ingredientes:
- 2 huevos.
- 100 gramos de azúcar.
- 75 gramos de aceite.
- 20 gramos de miel.
- 100 gramos de zanahoria rallada.
- 75 gramos de harina leudante.
- 50 gramos de harina integral.
- 5 gramos de polvo para hornear.
- 1 cucharada de canela.
- 25 gramos de frutos secos.
Para elaborarlo, primero se batieron los huevos junto con el azúcar y la miel hasta obtener una preparación aireada. Luego se incorporó el aceite en forma de hilo para lograr una emulsión y se añadió la canela.
Posteriormente se agregaron las harinas previamente tamizadas junto con el polvo para hornear. Finalmente se incorporaron la zanahoria rallada y los frutos secos.
La mezcla se volcó en un molde enmantecado y forrado con papel manteca para facilitar el desmolde. Con el horno previamente precalentado a temperatura media, el budín se cocinó entre 25 y 35 minutos, hasta lograr una textura húmeda y esponjosa.
Cocina en vivo para disfrutar en casa
Con esta nueva edición, La Cocina del Once volvió a ofrecer un menú completo que combinó una entrada fresca, un plato principal con sabores agridulces y un postre clásico, demostrando que la cocina casera sigue siendo protagonista de los encuentros cotidianos.
A través de recetas explicadas paso a paso y elaboradas con ingredientes fáciles de conseguir, el ciclo gastronómico de Elonce continúa consolidándose como un espacio pensado para inspirar a quienes disfrutan cocinar, promoviendo además el uso de productos regionales y la gastronomía como parte de la identidad entrerriana.