La Cocina del Once: ñoquis de ricota, pechito de cerdo con bombas de papa y alfajores

REDACCIÓN ELONCE
El chef Sebastián Rodríguez Vivanco presentó en La Cocina del Once tres recetas para preparar en casa: ñoquis de ricota con salsa de tomate y pesto, pechito de cerdo con bombas de papa y cremoso de maíz, y alfajores triples de Oreo. Los ingredientes y el paso a paso.
La Cocina del Once presentó tres recetas para preparar en casa, con una propuesta que combinó pastas, carne de cerdo, vegetales y un postre a base de galletitas y chocolate. Este lunes, el chef Sebastián Rodríguez Vivanco elaboró un menú completo durante el programa conducido por Danisa Todoro.
La propuesta gastronómica incluyó ñoquis de ricota con salsa de tomate y pesto como entrada, pechito de cerdo en crema de pesto acompañado de bombas de papa sobre cremoso de maíz como plato principal y alfajores triples de Oreo para el postre.
Durante la preparación se utilizaron productos entrerrianos de Granalier. Las recetas fueron presentadas con sus ingredientes y procedimientos para que los televidentes pudieran reproducirlas en sus hogares.
Entrada: ñoquis de ricota con salsa de tomate y pesto
La primera preparación consistió en unos ñoquis de ricota con salsa de tomate casera y pesto de albahaca. La receta combinó una masa suave, elaborada con poca harina, con una salsa cocida lentamente y una preparación fresca de hierbas, queso y frutos secos.
Ingredientes para los ñoquis
- 500 gramos de ricota bien escurrida.
- 50 gramos de queso rallado, sardo o parmesano.
- 2 huevos.
- Entre 200 y 250 gramos de harina 0000.
- Sal, pimienta negra y nuez moscada a gusto.[|21|]
Para la salsa de tomate
- 800 gramos de tomates perita en lata o puré de tomate.
- 2 dientes de ajo.
- 1 cebolla mediana.
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- Un puñado de hojas de albahaca fresca.
- Sal, pimienta y una pizca de azúcar.
Para el pesto
- 2 tazas compactas de hojas de albahaca fresca.
- 50 gramos de queso rallado.
- 40 gramos de nueces o almendras.
- 1 diente de ajo pequeño.
- 100 mililitros de aceite de oliva.
- Sal y pimienta a gusto.[|22|]
Cómo preparar los ñoquis de ricota
El primer paso consistió en elaborar el pesto. Para ello, se trituraron el ajo y los frutos secos con una pizca de sal. Luego se incorporaron las hojas de albahaca limpias y secas, el queso rallado y el aceite de oliva, agregado lentamente hasta conseguir una pasta homogénea.
Para la salsa de tomate, se calentó aceite de oliva en una sartén y se rehogaron la cebolla y el ajo picados. Posteriormente, se añadieron los tomates, la sal, la pimienta y una pizca de azúcar para equilibrar la acidez. La preparación se cocinó a fuego lento durante 15 a 20 minutos y se completó con albahaca fresca.
La masa de los ñoquis se preparó mezclando ricota escurrida, huevos, queso rallado y condimentos. Después se incorporó la harina de manera gradual, sin amasar demasiado, para evitar que la preparación adquiriera una consistencia dura.
El secreto para conseguir ñoquis suaves
Uno de los aspectos fundamentales de la receta fue utilizar la menor cantidad posible de harina y evitar trabajar excesivamente la masa. Además, la ricota debía estar bien escurrida para impedir que aportara demasiada humedad.
Una vez integrada la preparación, se dividió en porciones y se formaron rollitos de aproximadamente dos centímetros de diámetro. Luego se cortaron pequeños ñoquis, que podían marcarse con un tenedor o una ñoquera.
Finalmente, se cocinaron en abundante agua hirviendo con sal. Cuando comenzaron a flotar, después de uno o dos minutos, se retiraron y se incorporaron a la salsa de tomate caliente. El plato se terminó con una porción de pesto fresco.
Plato principal: pechito de cerdo con crema de pesto y bombas de papa
La segunda propuesta de Sebastián Rodríguez Vivanco fue un pechito de cerdo en crema de pesto, acompañado de bombas de papa, presentado en el menú sobre un cremoso de maíz.
El plato combinó una cocción prolongada de la carne, destinada a conseguir una textura tierna, con una salsa cremosa de albahaca. Como acompañamiento, se elaboraron esferas de puré rellenas de queso y cubiertas con pan rallado.
Ingredientes para el pechito de cerdo
- 1,5 kilos de pechito de cerdo.
- 3 dientes de ajo picados.
- Media taza de vino blanco o caldo.
- 200 mililitros de crema de leche.
- Entre 4 y 5 cucharadas de pesto.
- Aceite de oliva, sal, pimienta negra y pimentón dulce a gusto.
Ingredientes para las bombas de papa
- 3 papas grandes, aproximadamente 800 gramos.
- 30 gramos de manteca.
- 1 yema de huevo.
- 50 gramos de queso rallado.
- Entre 100 y 150 gramos de mozzarella o queso tybo.
- Sal, pimienta y nuez moscada.
- Harina, 2 huevos y pan rallado para empanar.
- Aceite para freír.[|26|]
Cómo cocinar el pechito de cerdo
La preparación comenzó con el precalentamiento del horno a 180 grados. El pechito se condimentó con sal, pimienta, pimentón dulce y ajo picado, antes de colocarlo en una fuente con vino blanco o caldo.
La carne se cubrió con papel aluminio y se llevó al horno durante aproximadamente 45 a 50 minutos. Este procedimiento permitió conservar la humedad durante la primera etapa de cocción.
Después se retiró el papel aluminio y se elevó la temperatura a 200 grados. La cocción continuó entre 20 y 30 minutos adicionales, hasta obtener una superficie dorada.
Cómo elaborar la crema de pesto
Para preparar la salsa, se colocó la crema de leche en una sartén a fuego suave y se incorporaron varias cucharadas de pesto.
La mezcla se calentó durante tres a cinco minutos, revolviendo hasta conseguir una consistencia ligeramente espesa.
Se recomendó evitar un hervor intenso para conservar el color y el sabor de la albahaca. Una vez lista, la crema se utilizó para acompañar las porciones de pechito de cerdo. La preparación se completó con las bombas de papa recién cocidas.
Bombas de papa rellenas de queso: el paso a paso
Las bombas de papa fueron uno de los acompañamientos principales del menú. Su preparación requirió un puré firme, un relleno de queso y un empanado que permitiera conseguir una superficie crocante. En primer lugar, se cocinaron las papas en abundante agua con sal hasta que estuvieron tiernas.
Luego se pelaron y se pisaron en caliente para conseguir un puré sin grumos. Al puré se le incorporaron manteca, yema de huevo, queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. La preparación se dejó enfriar completamente antes de comenzar el armado.
Cómo evitar que las bombas se abran durante la cocción
Con las manos ligeramente húmedas, se tomaron pequeñas porciones de puré y se aplastaron hasta formar discos. En el centro de cada uno se colocó un cubito de mozzarella o queso tybo.
Posteriormente, se cerró el puré alrededor del relleno y se formaron esferas, procurando que el queso quedara completamente cubierto.
Cada bomba se pasó por harina, huevo batido y pan rallado. Para conseguir una cobertura más resistente, se recomendó repetir el procedimiento de huevo y pan rallado.
Dos alternativas para cocinar las bombas de papa
La receta contempló dos métodos de cocción. Para obtener una superficie más crocante, las bombas podían freírse en abundante aceite caliente durante tres o cuatro minutos, hasta que estuvieran doradas.
Como alternativa, también podían cocinarse al horno, sobre una placa aceitada, a 200 grados durante aproximadamente 15 a 20 minutos.
En ambos casos, el objetivo fue conseguir una cobertura firme y un interior suave, con el queso fundido. Antes de servirlas, las unidades fritas debían escurrirse sobre papel absorbente.
Postre: alfajores triples de Oreo bañados en chocolate
Para cerrar el menú, La Cocina del Once presentó una preparación dulce elaborada con galletitas Oreo, dulce de leche y chocolate.
Los alfajores triples se armaron con tres tapas de galletitas y dos rellenos diferentes: uno de Oreo triturada con dulce de leche y otro de consistencia cremosa, preparado con galletitas y leche condensada.
Ingredientes para los alfajores triples
- 2 paquetes grandes de galletitas Oreo, aproximadamente 24 a 30 unidades.
- 300 gramos de chocolate para baño.
- Entre 3 y 4 cucharadas de dulce de leche repostero.
- 6 galletitas Oreo sin relleno, trituradas.
- 3 cucharadas de leche condensada o dulce de leche.
- 2 cucharadas de leche entera.
- 4 cucharadas de galletitas Oreo trituradas con su relleno.
Preparación de los rellenos
El primer paso consistió en separar las galletitas que se utilizarían como tapas. Cada alfajor necesitó tres unidades enteras.
Para elaborar el primer relleno, se trituraron seis galletitas sin su crema blanca y se mezclaron con dulce de leche repostero hasta conseguir una pasta espesa.
El segundo relleno se preparó con Oreo triturada, parte de su crema original, un poco de leche y leche condensada o dulce de leche. La mezcla debía adquirir una consistencia suave que permitiera distribuirla entre las tapas.
Cómo armar los alfajores triples
El armado comenzó con una galletita Oreo entera sobre una bandeja. Encima se colocó una capa del relleno de dulce de leche y galletitas trituradas.
Luego se agregó una segunda tapa, sobre la cual se distribuyó la preparación cremosa.
Finalmente, se cerró el alfajor con una tercera galletita, presionando suavemente para mantener la estructura.
Uno de los pasos importantes fue llevar los alfajores al freezer durante 15 a 20 minutos, para que adquirieran firmeza antes del baño de chocolate.
El baño de chocolate y la decoración final
Para completar el postre, se derritió el chocolate a baño María o en microondas, calentándolo en intervalos breves y revolviendo para evitar que se quemara.
Los alfajores fríos se sumergieron en el chocolate fundido con ayuda de un tenedor. Después se retiró el excedente y se colocaron sobre una bandeja cubierta con papel manteca.
Antes de que el baño se endureciera, podían decorarse con migas de Oreo o hilos de chocolate blanco. Finalmente, se dejaron enfriar hasta que la cobertura adquirió consistencia.
De esta manera, La Cocina del Once completó una nueva edición con tres propuestas gastronómicas, desde una entrada de pasta casera hasta un plato principal con carne de cerdo y un postre de chocolate, con recetas para reproducir en casa.