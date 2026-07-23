La Cocina del Once: marinada con salsa cítrica, milhojas de papa y crema catalana

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó una nueva edición con una propuesta que combinó sabores regionales y clásicos de la gastronomía. El chef Miguel Sartori mostró el paso a paso de una marinada con salsa cítrica, milhojas de papa y una tradicional crema catalana.
La Cocina del Once volvió a encender las hornallas este jueves con una propuesta que reunió sabores del río y recetas tradicionales de la gastronomía argentina. El ciclo gastronómico de Elonce, conducido por Danisa Todoro y con el acompañamiento de EMPATUR, presentó una nueva emisión en la que el chef Miguel Sartori, integrante de Paraná Bureau, elaboró una marinada con salsa cítrica y aderezo de pimientos rojos, acompañada por milhojas de papa y un clásico postre de crema catalana.
Como ocurre en cada programa, la cocina en vivo estuvo acompañada por recomendaciones para facilitar la preparación de cada receta en el hogar, utilizando ingredientes sencillos y técnicas accesibles para cualquier cocinero aficionado.
La propuesta puso en valor productos regionales, especialmente la pesca de río, y buscó acercar al público preparaciones que forman parte de la identidad gastronómica de la región y que son ideales para compartir en reuniones familiares, encuentros con amigos o almuerzos de fin de semana.
El paso a paso de la marinada y las guarniciones
Para la marinada, Sartori utilizó media pesca de río del día, 40 mililitros de jugo de naranja exprimido con su ralladura, ocho gramos de jengibre fresco rallado, aceite de oliva, sal y pimienta. El primer paso consistió en condimentar el pescado con el jugo y la ralladura de naranja, incorporar el jengibre, el aceite de oliva y dejar reposar unos minutos antes de cocinar.
La salsa cítrica se preparó rehogando entre 120 y 150 gramos de cebolla en 15 gramos de manteca. Luego se incorporaron 200 mililitros de jugo de naranja, ocho gramos de jengibre rallado, 15 mililitros de vino blanco seco y cinco mililitros de jugo de limón. Finalmente, se condimentó con sal y pimienta y se dejó reducir hasta obtener una consistencia suave que acompañó al pescado.
Como guarnición, el chef elaboró unas milhojas de papa con 800 gramos de papas cortadas en láminas finas, 140 gramos de manteca, tomillo, sal y pimienta. Las capas se acomodaron alternando manteca y condimentos hasta formar una torre compacta que luego fue llevada al horno hasta lograr una textura tierna en el interior y dorada en la superficie.
Un aderezo para realzar los sabores y el clásico cierre dulce
La receta principal se completó con un aderezo de pimientos rojos, elaborado con un pimiento rojo grande asado, 20 gramos de nueces o almendras tostadas, dos dientes de ajo, una cucharadita de ají molido, una cucharadita de pimentón, una cucharadita de sal, una rebanada de pan tostado, aceite de oliva y un toque de vinagre. Todos los ingredientes se procesaron hasta obtener una pasta homogénea y aromática que aportó color y personalidad al plato.
El broche de oro fue una crema catalana, uno de los postres más tradicionales de la cocina mediterránea. Para prepararla se utilizaron 850 mililitros de leche, 135 gramos de azúcar, ralladura de limón, canela, cinco yemas de huevo, 150 mililitros adicionales de leche y 30 gramos de fécula de maíz.
Durante la preparación, el chef calentó la leche con la ralladura de limón y la canela, mientras mezcló aparte las yemas, el azúcar, la leche restante y la fécula de maíz.
Luego incorporó ambas preparaciones, cocinó a fuego suave hasta que la crema espesó y la distribuyó en recipientes individuales para enfriar. Como toque final, recomendó espolvorear azúcar sobre la superficie y caramelizarla antes de servir, logrando la característica capa crocante que distingue a este clásico postre.