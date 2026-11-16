REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó tres recetas con productos entrerrianos de Granalier. El chef Sebastián Rodríguez Vivanco preparó una entrada con morcilla, un plato principal con cerdo y verduras asadas, y un postre con frutillas. Los ingredientes y el paso a paso para hacerlos en casa.
La Cocina del Once presentó este lunes una nueva edición con tres propuestas gastronómicas que combinaron sabores regionales, carnes, vegetales y frutas. El chef Sebastián Rodríguez Vivanco elaboró una focaccia de morcilla, un matambrito de cerdo acompañado por un alfajor de papa relleno de verduras asadas y un falso tiramisú de frutillas y frutos rojos.
El programa, conducido por Danisa Todoro, volvió a ofrecer alternativas para preparar en casa, utilizando productos entrerrianos de Granalier. La propuesta incluyó una entrada, un plato principal y un postre, con diferentes técnicas de cocción y combinaciones de ingredientes.
Durante la emisión, Rodríguez Vivanco explicó los procedimientos para elaborar cada plato, desde el horneado de la focaccia hasta la preparación del matambrito y el armado del postre frío.
Entrada: focaccia de morcilla con nueces y queso azul
La primera preparación fue una focaccia de morcilla, que combinó la textura crocante del pan con el sabor de la morcilla dulce, las nueces y el queso azul.
Ingredientes:
- 100 gramos de pan de focaccia.
- 50 gramos de morcilla dulce, preferentemente.
- 20 gramos de nueces.
- 10 gramos de queso azul.
Preparación: Calentar la focaccia en el horno hasta conseguir una superficie crocante. Incorporar la morcilla cortada en cubos, distribuir las nueces y agregar el queso azul desmenuzado.
Llevar nuevamente al horno durante unos minutos, hasta entibiar los ingredientes y permitir que el queso comience a fundirse. Servir caliente.
Plato principal: matambrito de cerdo con alfajor de papa
El plato principal fue un matambrito de cerdo sobre alfajor de papa relleno de verduras asadas, acompañado por salsa de tomate, queso y huevo frito.
Ingredientes:
- 200 gramos de matambrito de cerdo.
- 2 papas.
- 2 huevos.
- 50 gramos de queso.
- 100 gramos de crema de leche.
- 100 mililitros de leche.
- 1 diente de ajo.
- 35 gramos de cebolla.
- 35 gramos de zapallo.
- 35 gramos de zapallito.
- 35 gramos de pimiento rojo.
- 300 gramos de pan rallado.
- Harina, salsa de tomate, aceite y condimentos, cantidad necesaria.
Preparación:
- Cortar las papas en rodajas y colocarlas en una fuente con crema, leche, ajo aplastado y condimentos. Hornear hasta que estén tiernas y dejar enfriar.
- Cortar las verduras en cubos pequeños, condimentar con aceite y cocinar en el horno. Reservar hasta que se enfríen.
- Utilizar las rodajas de papa como tapas y rellenarlas con las verduras asadas, formando pequeños alfajores.
- Pasar cada preparación por harina, huevo batido y pan rallado. Repetir el rebozado con huevo y pan rallado, enfriar y freír hasta dorar.
- Cocinar el matambrito a la plancha hasta alcanzar una cocción completa. Incorporar salsa de tomate, agregar cubos de queso y finalizar con un huevo frito.
- Para servir, colocar el alfajor de papa como base y disponer encima el matambrito con su salsa.
Postre: falso tiramisú de frutillas y frutos rojos
Como cierre, el chef presentó un falso tiramisú de frutillas y frutos rojos, una alternativa al postre tradicional italiano que reemplazó el café por una mezcla de dulce de leche, whisky y leche.
Ingredientes:
- Vainillas, cantidad necesaria.
- Dulce de leche, cantidad necesaria.
- Whisky y leche, cantidad necesaria.
- 100 gramos de queso crema.
- Crema de leche, cantidad necesaria.
- Azúcar impalpable, a gusto.
- 200 gramos de frutillas.
- 50 gramos de salsa o mermelada de frutos rojos.
Preparación:
- Mezclar dulce de leche, whisky y leche hasta obtener una preparación que permita humedecer las vainillas.
- Batir el queso crema con la crema de leche y el azúcar impalpable hasta conseguir una textura suave.
- Cortar las frutillas en rodajas y mezclarlas con un poco de azúcar.
- Colocar una capa de vainillas humedecidas en una fuente. Cubrir con crema, frutillas y salsa de frutos rojos.
- Repetir las capas hasta completar el recipiente. Llevar a la heladera para que tome consistencia y servir frío.
De esta manera, La Cocina del Once ofreció tres recetas para incorporar a la mesa familiar, con productos regionales y preparaciones que pueden adaptarse a diferentes ocasiones.