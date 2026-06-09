La Cocina del Once compartió tres recetas dulces para preparar en casa: el paso a paso

REDACCIÓN ELONCE
El chef Sebastián Celecias elaboró una torta Selva Negra, coquitos rellenos de dulce de leche y barquillos con creme brulee. En una nueva edición de La Cocina del Once, compartió ingredientes, procedimientos y consejos para lograr resultados profesionales.
Las recetas dulces de La Cocina del Once, volvieron a captar la atención de los televidentes este martes, durante una nueva emisión del tradicional espacio gastronómico de Elonce.
Con la conducción de Danisa Todoro y la participación del chef Sebastián Celecias, el programa presentó tres propuestas ideales para quienes disfrutan de la pastelería casera y buscan alternativas para compartir en familia.
La edición estuvo dedicada íntegramente al universo de los postres y las preparaciones dulces. Desde una clásica torta Selva Negra hasta unos delicados barquillos rellenos con creme brulee, pasando por unos sencillos coquitos con dulce de leche, el chef mostró paso a paso cómo elaborar cada receta utilizando ingredientes fáciles de conseguir.
Como es habitual, el ciclo combinó explicaciones técnicas, recomendaciones para mejorar los resultados y alternativas para que cualquier persona pueda reproducir las preparaciones en su hogar.
Torta Selva Negra: un clásico de la repostería internacional
La primera elaboración fue una torta Selva Negra, uno de los postres más reconocidos de la pastelería tradicional.
Para preparar el bizcochuelo se utilizaron cuatro huevos, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de harina leudante, 50 gramos de cacao amargo, 100 mililitros de leche, 100 mililitros de aceite y una cucharadita de esencia de vainilla.
El relleno y la decoración requirieron 500 mililitros de crema de leche para batir, tres cucharadas de azúcar impalpable, 300 gramos de cerezas o guindas en almíbar, 100 gramos de chocolate rallado o en virutas y el almíbar de las propias cerezas para humedecer las capas.
Celecias explicó que el primer paso consiste en precalentar el horno a 180 grados. Luego se deben batir los huevos con el azúcar durante unos cinco minutos hasta obtener una mezcla clara, aireada y espumosa.
Posteriormente se incorporan la esencia de vainilla, la leche y el aceite. Después se agregan la harina leudante y el cacao previamente tamizados, mezclando suavemente para conservar el aire de la preparación.
La mezcla se coloca en un molde enmantecado de entre 22 y 24 centímetros y se hornea durante 35 a 40 minutos. Una vez frío el bizcochuelo, se corta en dos o tres capas.
Mientras tanto, se bate la crema de leche con el azúcar impalpable hasta lograr una consistencia firme. Las cerezas se escurren y se reserva el almíbar.
Cada capa del bizcochuelo se humedece con el almíbar, se rellena con crema y cerezas y luego se arma la torta. Finalmente se cubre toda la superficie con crema, se decora con chocolate rallado y cerezas, y se deja reposar en la heladera durante al menos cuatro horas antes de servir.
Coquitos con corazón de dulce de leche
La segunda propuesta fue una receta sencilla, económica y muy rendidora para acompañar una merienda.
Los ingredientes necesarios son dos huevos, 150 gramos de azúcar rubia, ralladura de un limón, esencia de vainilla a gusto, 250 gramos de coco rallado y dulce de leche repostero.
El procedimiento comienza colocando en un recipiente los huevos, el azúcar, la ralladura de limón y la vainilla. Todo se bate hasta conseguir una preparación ligera y espumosa. Luego se incorpora paulatinamente el coco rallado, mezclando hasta integrar completamente los ingredientes.
La masa debe descansar en la heladera durante unos 20 minutos para que tome consistencia. Después se toma una porción de preparación, se coloca en el centro una cucharadita de dulce de leche repostero y se cubre con más masa formando un cono.
Con el horno previamente calentado a 170 grados, los coquitos se cocinan durante aproximadamente 20 minutos o hasta que adquieran un color dorado en la superficie.
Una vez listos, se dejan enfriar antes de servir. El resultado es una combinación de exterior crocante e interior suave con un corazón cremoso de dulce de leche.
Barquillos rellenos con creme brulee
La última elaboración fue una propuesta más sofisticada que combina una masa crocante con un relleno suave y caramelizado.
Para los barquillos se necesitan cuatro claras de huevo, 160 gramos de azúcar morena, 100 gramos de manteca derretida, 160 gramos de harina 0000 y cuatro cucharadas de leche.
El chef indicó que primero se mezcla la manteca caliente con el azúcar hasta integrar correctamente ambos ingredientes. Luego se incorporan las claras, la harina y la leche.
Con la masa lista, se forman discos sobre una placa de silicona y se hornean a 180 grados durante unos seis minutos o hasta que estén dorados. Apenas salen del horno deben moldearse rápidamente sobre conos realizados con papel aluminio, ya que al enfriarse se endurecen y toman la forma definitiva.
Para la creme brulee se utilizaron dos huevos, 70 gramos de azúcar, 50 gramos de almidón de maíz, una cucharadita de esencia de vainilla, 125 mililitros de crema de leche y 250 mililitros de leche caliente. Todos los ingredientes, excepto la leche, se mezclan en un bowl. Luego se agrega la leche caliente lentamente y se cocina a fuego bajo, revolviendo constantemente hasta que la preparación espese.
La crema debe enfriarse completamente antes de utilizarse. Al momento de servir, se rellenan los conos, se espolvorean con azúcar impalpable y se carameliza la superficie con un soplete para recrear el tradicional efecto de la creme brulee.
Con estas tres propuestas, La Cocina del Once volvió a acercar recetas prácticas y de gran calidad, demostrando que es posible preparar postres clásicos y gourmet en casa con ingredientes accesibles y procedimientos al alcance de todos.