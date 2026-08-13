La Cocina del Once: cómo preparar tararira rellena, bastones de raya y un postre cítrico

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó un menú con pescados regionales: bastones de raya marinados y roll de tararira rellena con cremoso de papa y brócoli. El cierre fue un Lingote Danisa de cítricos, mascarpone y coco. Ingredientes y preparación.
La Cocina del Once tuvo una nueva edición este jueves con una propuesta que puso a los pescados regionales como protagonistas y combinó diferentes técnicas con ingredientes fáciles de conseguir.
Con la conducción de Danisa Todoro y el acompañamiento de EMPATUR y UTHGRA, el ciclo gastronómico de Elonce preparó bastones de raya fritos marinados como entrada y un roll de tararira rellena como plato principal.
Para completar el menú se elaboró el Lingote Danisa, un postre fresco que combinó cítricos, queso mascarpone, galletitas y coco rallado.
Bastones de raya fritos marinados
Ingredientes: ½ kg de raya, tres cucharadas de salsa de soja, 200 gramos de harina, tres huevos, 150 gramos de rebozador, una rama de apio, una cucharadita de curry, 200 cc de leche, un diente de ajo y un limón.
Preparación: cortar la raya en bastones y marinarlos con salsa de soja, ajo, limón, apio y curry. Dejarlos reposar para incorporar los sabores. Luego, pasarlos por harina, huevo batido y rebozador. Freírlos hasta conseguir una cobertura dorada y crocante.
Roll de tararira rellena con cremoso
Ingredientes: dos filetes de tararira (600 gramos), 80 gramos de espinaca escurrida, 50 gramos de panceta ahumada, 50 gramos de morrón asado, 100 cc de aceto balsámico y 50 gramos de azúcar. Para el cremoso: un kilo de papas, 500 gramos de brócoli, 80 gramos de crema, 20 gramos de manteca y nuez moscada.
Preparación: extender los filetes, colocar espinaca, panceta y morrón, enrollar y cocinar. Hervir las papas y el brócoli y procesarlos con crema, manteca y nuez moscada hasta lograr una textura cremosa. Reducir a fuego bajo el aceto con azúcar y utilizarlo para terminar el plato.
Lingote Danisa para el cierre
Ingredientes: dos naranjas, 200 gramos de azúcar, 150 gramos de queso mascarpone, galletitas de coco y coco rallado.
Preparación: trabajar las naranjas con el azúcar para obtener la base cítrica. Combinar con el mascarpone y disponer en capas junto con las galletitas de coco. Dar forma de lingote, enfriar y terminar con coco rallado antes de servir.
Así, La Cocina del Once volvió a poner en primer plano los sabores del río mediante dos alternativas simples para incorporar pescado regional a la mesa.