REDACCIÓN ELONCE
El chef Leonardo López presentó una nueva edición de La Cocina del Once con un menú que combinó papas Williams, suprema cordon bleu acompañada con arroz pilaf y brownie de nuez. En Elonce, compartió los ingredientes, procedimientos y recomendaciones para preparar cada receta.
La Cocina del Once presentó este martes una nueva edición con tres recetas caseras elaboradas por el chef Leonardo López. Durante el programa gastronómico de Elonce, el cocinero preparó papas Williams, suprema cordon bleu acompañada con arroz pilaf y, como postre, un brownie de nuez.
Las propuestas combinaron ingredientes accesibles con diferentes técnicas culinarias. A lo largo de la emisión, López compartió recomendaciones para conseguir preparaciones con distintas texturas, conservar la humedad de las carnes y lograr un empanado crocante.
El menú estuvo pensado para compartir en familia y reunió alternativas saladas y dulces que pueden reproducirse en casa. A continuación, los ingredientes y el paso a paso de cada preparación.
Papas Williams: crocantes por fuera y suaves por dentro
La primera propuesta consistió en una guarnición elaborada a base de puré de papas, moldeado y empanado antes de su cocción. La consistencia de la preparación y el tiempo de refrigeración resultaron fundamentales para evitar que las piezas se desarmaran durante la fritura.
Ingredientes:
- 500 gramos de papas.
- 20 gramos de manteca.
- Una yema de huevo.
- Sal, pimienta y nuez moscada.
- Dos huevos para empanar.
- 300 gramos de harina.
- 400 gramos de pan rallado o panko.
- Aceite para freír.
- Queso (opcional).
Para comenzar, se deben hervir las papas peladas hasta que estén tiernas, escurrirlas y elaborar un puré seco. Incorporar la manteca, la yema, los condimentos y, opcionalmente, queso. Mezclar hasta conseguir una preparación firme.
Una vez frío el puré, formar cilindros, croquetas alargadas o piezas ovaladas. Pasarlas por harina, huevo batido y pan rallado. Refrigerar durante 30 minutos y freír en aceite a una temperatura de entre 170 y 180 grados hasta que estén doradas.
Suprema cordon bleu: pollo relleno de jamón y queso
El plato principal fue una suprema de pollo rellena de jamón y queso, con una cobertura dorada y crocante. La preparación permitió combinar la suavidad de la carne con la cremosidad del relleno.
Ingredientes:
- Una suprema de pollo de entre 200 y 220 gramos.
- 60 gramos de jamón cocido.
- 60 gramos de mozzarella o queso gouda.
- Sal y pimienta.
- 300 gramos de harina.
- Dos huevos.
- 500 gramos de pan rallado.
- 100 gramos de panko (opcional).
- Aceite para freír.
- Mostaza (opcional).
Abrir la suprema en forma de libro y aplastarla suavemente para emparejar su espesor. Condimentar, colocar el jamón y el queso en el interior y, si se desea, añadir una fina capa de mostaza.
Cerrar la suprema procurando contener el relleno y refrigerar entre 20 y 30 minutos. Luego, pasar por harina, huevo batido y pan rallado, presionando los bordes. Freír a temperatura moderada y, si la pieza es gruesa, terminar la cocción en horno a 180 grados. El centro del pollo debe alcanzar los 74 grados.
Arroz pilaf: una alternativa para acompañar el plato principal
Como complemento de la suprema cordon bleu, López presentó un arroz pilaf, una preparación que incorpora manteca, cebolla y caldo para aportar sabor a los granos durante la cocción.
Ingredientes:
- 70 gramos de arroz largo fino.
- 10 gramos de manteca.
- 15 gramos de cebolla picada.
- 140 mililitros de caldo de pollo o verduras.
- Sal y pimienta.
- Laurel (opcional).
Derretir la manteca en una cacerola y rehogar la cebolla finamente picada a fuego bajo, sin dejar que se dore. Incorporar el arroz crudo y mezclar durante uno o dos minutos para impregnar los granos con la materia grasa.
Añadir el caldo caliente, condimentar y agregar laurel si se desea. Llevar a hervor, reducir el fuego y continuar la cocción con la cacerola tapada hasta que el arroz esté tierno y haya absorbido el líquido.
Brownie de nuez: un postre húmedo y chocolatoso
Para completar el menú, el chef elaboró un brownie de chocolate semiamargo con nueces, cuya principal característica fue la combinación de un interior húmedo con una superficie firme.
Ingredientes:
- 80 gramos de chocolate semiamargo.
- 60 gramos de manteca.
- 180 gramos de azúcar.
- Dos huevos.
- 100 gramos de harina 0000.
- 50 gramos de nueces.
- Una cucharadita de esencia de vainilla.
- Una pizca de sal.
Fundir el chocolate con la manteca a baño María o en microondas. Agregar el azúcar, incorporar los huevos de a uno sin batir excesivamente y añadir la esencia de vainilla y la sal. Luego, sumar la harina tamizada y las nueces picadas.
Volcar la preparación en un molde enmantecado y enharinado o cubierto con papel manteca. Hornear entre 20 y 25 minutos a una temperatura de 170 a 180 grados. Dejar enfriar antes de cortar. También se puede servir tibio, acompañado con helado de vainilla, salsa de chocolate o crema chantilly.