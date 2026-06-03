Canelones de carne desmenuzada y panqueques quemados, las recetas de La Cocina del Once

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó una propuesta completa para el almuerzo y el postre. Lorena Sánchez elaboró canelones de carne desmenuzada con salsa pomarola y panqueques quemados con dulce de leche.
La receta de canelones de carne desmenuzada y verduras fue la protagonista de una nueva edición de La Cocina del Once, el tradicional espacio gastronómico de Elonce que combina recetas en vivo, actualidad y productos regionales para acompañar a los televidentes.
En esta oportunidad, la cocinera Lorena Sánchez, de Lorena Cocina Artesanal, compartió una propuesta completa que incluyó un plato principal y un postre clásico.
Para la preparación de los canelones, la especialista elaboró primero los panqueques utilizando harina, leche, huevos, manteca y sal. La mezcla se dejó reposar para lograr una mejor hidratación de la harina y luego se cocinaron los discos en una panquequera previamente enmantecada.
El relleno estuvo compuesto por una pulpa común o palomita provista por Carnicerías Vital, junto con cebollas, morrones, ajo y hierbas frescas. La carne fue sellada y cocinada durante aproximadamente 90 minutos con caldo o agua hasta alcanzar una textura ideal para ser desmenuzada junto con las verduras.
Una salsa clásica para acompañar
La preparación se completó con una salsa pomarola casera elaborada a base de cebolla, zanahoria, apio, tomate triturado y albahaca. Tras realizar un sofrito con las verduras, se incorporó el tomate y se cocinó durante 30 a 40 minutos para concentrar los sabores.
Una vez listos todos los componentes, los panqueques se rellenaron con la carne desmenuzada y las verduras, se cubrieron con abundante salsa pomarola y queso rallado, y se llevaron al horno durante 15 minutos para lograr un gratinado dorado.
La propuesta ofreció una alternativa ideal para compartir en familia, combinando ingredientes tradicionales y técnicas sencillas de cocina casera.
Un postre clásico con toque artesanal
Para cerrar el menú, Lorena Sánchez preparó panqueques quemados con dulce de leche. La receta incluyó harina, leche, manteca, huevos, azúcar y una generosa cantidad de dulce de leche para el relleno.
Los panqueques también pueden complementarse con ralladura de naranja, esencia de vainilla, mermelada de naranja o crema pastelera, según las preferencias de cada comensal.
El toque distintivo llegó al final de la preparación, cuando se espolvoreó abundante azúcar sobre los panqueques rellenos y se caramelizó con una palita de hierro caliente, logrando la tradicional cobertura crocante que caracteriza a este clásico postre.