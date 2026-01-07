Trump obliga a Venezuela a gastar ingresos del crudo en productos fabricados en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos presentó como “beneficioso” un acuerdo que condiciona el uso de los fondos petroleros a la compra exclusiva de alimentos, medicamentos, equipamiento médico y tecnología estadounidenses.
El presidente norteamericano Donald Trump afirmó este miércoles que Venezuela comprará solo productos manufacturados en Estados Unidos con el dinero que obtenga del petróleo vendido bajo supervisión de Washington.
"Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar “únicamente” productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero" posteó el magnate en su red Truth Social.
"Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela", aseguró.
Trump y Petro hablaron por teléfono
El mandatario colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras el secuestro del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en una operación estadounidense en Caracas.
Fuentes del Gobierno colombiano confirmaron a las agencias internacionales EFE y AFP la conversación entre los presidentes. Los detalles posiblemente sean revelados por Petro durante su intervención en las manifestaciones que convocó en defensa "a la soberanía" tras las amenazas de su par norteamericano.
De qué se tratan las "tres fases" para Venezuela
Según explicó el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio ante el Congreso estadounidense, la prioridad es impedir que Venezuela “caiga en el caos”. En ese sentido enumeró tres etapas para el futuro del país sudamericano.
La primera fase, definida como estabilización, se centra en "evitar el colapso del país" y ejercer control económico como palanca política. Washington considera clave la presión internacional y la llamada “cuarentena”.
En este marco se inscriben las incautaciones de embarcaciones y el control del petróleo venezolano, incluyendo la toma y venta en el mercado internacional de entre 30 y 50 millones de barriles, con el objetivo declarado de administrar esos recursos bajo supervisión internacional, publicó Página12.
La segunda fase, identificada como recuperación, apunta a la reintegración de Venezuela al sistema económico global, según detalló Rubio, quien planteó que esta etapa busca garantizar el acceso justo al mercado venezolano para empresas estadounidenses, occidentales y de otros países, sentando las bases de una reactivación productiva bajo nuevas reglas.
De forma paralela, se prevé la apertura de un proceso de reconciliación nacional que permita la amnistía, liberación o repatriación de sectores de la oposición.
Por último, la tercera fase corresponde a la transición política propiamente dicha, concebida como el cierre del proceso de transformación interna del país. Aunque Rubio señaló que algunas etapas pueden superponerse, esta fase final implicaría la consolidación de un nuevo orden político en Venezuela.