Trump acusó a Irán e Israel de violar un alto el fuego: "No saben qué carajo están haciendo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a Irán e Israel de violar un alto el fuego, horas después de anunciarlo, informaron medios internacionales.

Según la agencia de noticias Reuters, el mandatario norteamericano expresó su particular frustración con la parte israelí, que había anunciado nuevos e importantes ataques contra Teherán.

THE CEASEFIRE IS NOW IN EFFECT. PLEASE DO NOT VIOLATE IT! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES!